 Malatya 90’da kazandı – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Malatya 90’da kazandı

    Malatya 90’da kazandı

    Evkur Yeni Malatya, Antep deplasmanında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Sarı-siyahlılar Pereira’yla öne geçti. 90’da Ramazan eşitliği sağlarken, 90+2’de Eren son sözü söyledi.

    'de BB G.Antep-E.Yeni Malatya karşılaşması müthiş bir karşılaşmaya sahne oldu. Antep'e liderlik için gelen sarı-siyahlılar zor da olsa istediğini uzatma dakikalarında almayı başardı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede, ikinci yarıda adeta gol düellosu vardı. Antep'te 23'te Keita'nın erken sakatlığı Güneydoğu ekibinin planlarını alt üst etti.

    ZİRVE GİTTİ GELDİ
    , Mickael Pereira'nın 66'da attığı goller öne geçti. Antep beraberlik için bastırırken, Malatya skor üstünlüğünü koruma çabasına girdi. Ancak 90'da Ramazan'ın golüne engel olamayan Malatya, büyük şok yaşadı. Bu şoku üzerinden atan isim ise Eren oldu. Malatyalı golcü 90+2'de takımına hem zaferi hem de liderliği getirdi. Yeni Malatya, Denizlispor maçıyla birlikte üst üste ikinci galibiyetinin altına imza attı.

    'KISMETLİ HOCA GEREK!'
    'un teknik direktörü , Malatya yenilgisi sonrası basın toplantısında istifasını açıkladı. Malatya karşısında iyi bir futbol sergilediklerini belirten Diyadin, "Oyuncularımı çalışma disiplini ve arzu nedeniyle tebrik ediyorum. Sanırım artık takımın daha kısmetli bir hocaya ihtiyacı" dedi. Diyadin, bir gazetecinin "İstifa mı ediyorsunuz?" sorusuna ise, "Evet, tabii ki. Takım için daha kısmetli ve biraz daha şanslı hoca iyi olacaktır" şeklinde yanıt verdi.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:29
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