Malatya 90’da kazandı
Evkur Yeni Malatya, Antep deplasmanında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Sarı-siyahlılar Pereira’yla öne geçti. 90’da Ramazan eşitliği sağlarken, 90+2’de Eren son sözü söyledi.
ZİRVE GİTTİ GELDİ
Yeni Malatyaspor, Mickael Pereira'nın 66'da attığı goller öne geçti. Antep beraberlik için bastırırken, Malatya skor üstünlüğünü koruma çabasına girdi. Ancak 90'da Ramazan'ın golüne engel olamayan Malatya, büyük şok yaşadı. Bu şoku üzerinden atan isim ise Eren oldu. Malatyalı golcü 90+2'de takımına hem zaferi hem de liderliği getirdi. Yeni Malatya, Denizlispor maçıyla birlikte üst üste ikinci galibiyetinin altına imza attı.
'KISMETLİ HOCA GEREK!'
Büyükşehir Gaziantepspor'un teknik direktörü Metin Diyadin, Malatya yenilgisi sonrası basın toplantısında istifasını açıkladı. Malatya karşısında iyi bir futbol sergilediklerini belirten Diyadin, "Oyuncularımı çalışma disiplini ve arzu nedeniyle tebrik ediyorum. Sanırım artık takımın daha kısmetli bir hocaya ihtiyacı" dedi. Diyadin, bir gazetecinin "İstifa mı ediyorsunuz?" sorusuna ise, "Evet, tabii ki. Takım için daha kısmetli ve biraz daha şanslı hoca iyi olacaktır" şeklinde yanıt verdi.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:29
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Toplam 2
Yorum
OZ Durcia iyilesene kadar yerine Medjani motive edilip oynatilmali,.M.Akbas olmamali ilk tercih,.
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
yutacaksın alamancı gözünle izle o zaman.benim bişey yutturmaya çalıştığım yok, ama merak etme senin gibi algı yapanlara sene sonu yutturacağız, şampiyonluğu(!)
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
Ugur Tabi tabi değildi Reha! Fernandao'nun kulağına sinek kaçsa bir titredi diye panltı veriyorlar ya size o penaltı işte.
Malatya 90’da kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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