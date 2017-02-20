 Yiğido’dan gözdağı – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Yiğido’dan gözdağı

    Yiğido’dan gözdağı
    Ligin 21. haftasında bugün Denizlispor'a konuk olacak Sivasspor'dan rakibine gözdağı... Teknik direktör , haftayı 3 puanla kapatacaklarını iddia edip, "Futbolcularıma inancım tam. Çıkışımız sürecek" ifadelerini kullandı.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:25
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