Yeni Malatya pusuya yattı

Zirve yarışındaki rakiplerinin puan kaybının ardından gözler Yeni Malatyaspor'a çevrildi. Gaziantep Belediye ile bugün karşılaşacak olan Doğu ekibi, hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Sarı-siyahlılarda cezalı durumda olan Murat Akça ve Ferhat Kiraz ile sakat Mehmet Sak bugün forma giyemeyecek.