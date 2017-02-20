 Yeni Malatya pusuya yattı – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Yeni Malatya pusuya yattı

    Yeni Malatya pusuya yattı
    Zirve yarışındaki rakiplerinin puan kaybının ardından gözler Yeni Malatyaspor'a çevrildi. Gaziantep Belediye ile bugün karşılaşacak olan Doğu ekibi, hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Sarı-siyahlılarda cezalı durumda olan Murat Akça ve Ferhat Kiraz ile sakat Mehmet Sak bugün forma giyemeyecek.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:23
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