Gekas attı, Sivasspor kazandı

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Denizlispor sahasında Sivasspor'u ağırladı.

Sivasspor karşılaşmayı Gekas'ın son dakikada attığı golle 3-2 kazandı. Sivasspor puanını 38'e yükseltirken, Denizlispor haftayı 26 puanda kapattı.



10. dakikada Anıl'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinden Ömer Alp'in yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.



11. dakikada Kappel'in çizgiye kadar inerek ortaladığı topla arka direkte buluşan Ziya'nın kafa vuruşunda top yan direkten döndü, defans topu uzaklaştırdı.



15. dakikada Sankoh'un ara pasıyla buluşan Yasin boş durumdaki Kappel'i gördü. Ceza alanı çaprazında önündeki rakibini çalımlayan Kappel sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0



35. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Emre'nin sert vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1



59. dakikada gelişen Sivasspor atağında Burhan kaleciyi çalımlayıp topu ceza alanına çevirdi, penaltı noktasında topla buluşan Galip Güzel, topu ağlarla buluşturdu. 1-2



61. dakikada Yasin Ozan ile duvar pası yapan Ziya ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-2



87. dakikada sağ kanattan gelişen ceza sahasına giren Sivasspor'dan Burhan ortasını yaptı. Topla buluşan Ergin, müsait durumda topu kalenin üstünden auta attı.



90. dakikada Galip'in kafa vuruşunda üst direkten dönen topu Ergin kafayla filelere gönderdi. 2-3