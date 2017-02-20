 Eskişehir fırsat tepti – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Eskişehir fırsat tepti

    Eskişehir fırsat tepti

    yönetiminde ilk maçına çıkan Es Es, Elazığ deplasmanından beraberlikle ayrıldı. İki taraf da pozisyon üretmekte zorlanırken, kırmızı-siyahlılar zirve şansını kaçırdı.

    'de 21. haftanın kritik karşılaşmalarından biri Elazığ'da oynandı. Teknik direktörlüğe Mustafa Denizli'yi getiren Eskişehirspor, kümede kalma mücadelesi veren bordo-beyazlılara karşı sahadan bir puanla ayrıldı. Süper Lig hedefiyle yoluna devam eden kırmızı- siyahlılar, bu önemli haftada aldığı golsüz beraberlikle zirveye çıkma şansını da kaçırdı ve 5.'likten 3. sıraya çıktı.

    TEK POZİSYON VAR!
    İki takım da hücumda üretken olamazken, karşılaşmanın en tehlikeli pozisyonu 3. dakikada yaşandı. Savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Elazığsporlu Cajic'in şutu üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı. Kalecilere fazla işin düşmediği müsabakanın ardından Eskişehirspor puanını 36'ya, Elazığspor da 19'a çıkardı.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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