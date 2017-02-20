Eskişehir fırsat tepti
Mustafa Denizli yönetiminde ilk maçına çıkan Es Es, Elazığ deplasmanından beraberlikle ayrıldı. İki taraf da pozisyon üretmekte zorlanırken, kırmızı-siyahlılar zirve şansını kaçırdı.
TEK POZİSYON VAR!
İki takım da hücumda üretken olamazken, karşılaşmanın en tehlikeli pozisyonu 3. dakikada yaşandı. Savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Elazığsporlu Cajic'in şutu üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı. Kalecilere fazla işin düşmediği müsabakanın ardından Eskişehirspor puanını 36'ya, Elazığspor da 19'a çıkardı.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:43
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 43
Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
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