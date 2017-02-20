Bolu’da mutlu son!

Yarenler dün sahasında Ümraniye’yi tek golle yıktı, tam 6 hafta sonra kazandı.

Süper Lig hedefiyle sezona başlayan takımlardan Boluspor dün galibiyet özlemine son verdi. Sahasında Ümraniyespor'u konuk eden Yarenler, 6. dakikada Poepon'ın golüyle zafere uzandı, 6 hafta sonra 3 puan kazandı. Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar puanını 31'e çıkarırken, konuk takım 29 puanda kaldı.



DEVAMI GELECEK

6 haftalık galibiyet özleminin ardından Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın yüzü güldü. Haklı bir galibiyet aldıklarını belirten tecrübeli hoca, "Bunun devamını getireceğiz" dedi.