 Bolu’da mutlu son! – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Bolu’da mutlu son!

    Bolu’da mutlu son!

    Yarenler dün sahasında Ümraniye’yi tek golle yıktı, tam 6 hafta sonra kazandı.

    Süper Lig hedefiyle sezona başlayan takımlardan Boluspor dün galibiyet özlemine son verdi. Sahasında Ümraniyespor'u konuk eden Yarenler, 6. dakikada Poepon'ın golüyle zafere uzandı, 6 hafta sonra 3 puan kazandı. Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar puanını 31'e çıkarırken, konuk takım 29 puanda kaldı.

    DEVAMI GELECEK
    6 haftalık galibiyet özleminin ardından Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın yüzü güldü. Haklı bir galibiyet aldıklarını belirten tecrübeli hoca, "Bunun devamını getireceğiz" dedi.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:26
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