 Balıkesirspor gol şov yaptı – Fotomaç – 20 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Şubat 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    gol şov yaptı

    Balıkesirspor gol şov yaptı
    TFF 1. Lig'in 21. haftasında , sahasında 'u 5-0 yendi. Ev sahibi bu sonuçla 28 puanla 8. sıraya yükseldi. Karşılaşma sonrasında konuk ekip Bandırmaspor'un Teknik Direktörü Feyyaz Uçar yayıncı kuruluşun canlı yayınında istifa ettiğini açıkladı.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Balıkesirspor gol şov yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.