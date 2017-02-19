 Bandırmaspor Teknik Direktörü Uçar, istifa etti – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    Teknik Direktörü Uçar, istifa etti

    Bandırmaspor Teknik Direktörü Uçar, istifa etti

    TFF 1. Lig ekiplerinden 'un teknik direktörü , 5-0'lık yenilgisinin ardından istifa ettiğini açıkladı.

    , maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 'un oyunun her alanından kendilerinden üstün bir oyun sergilediğini, 3-0 olduktan sonra dahi çok tepki veremediklerini söyledi.

    Yakaladıkları 1-2 pozisyonu da değerlendiremediklerini aktaran Uçar, şöyle konuştu:

    "Bu saatten sonra oyunla ilgili bir şey söylemenin bir anlamı yok. Ben şu andan itibaren Teknik Direktörlüğü görevinden istifa ediyorum. Çünkü bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Bu durumda takım değiştirilemeyeceğine göre hocanın değişmesi gerekiyor. Bundan sonra Bandırmaspor'a başarılar diliyorum. Zor bir görevdi. Takımı 9 maçta 5 puanla almıştık. Elimizden geleni yaptık ama başaramadık."

    BALIKESİRSPOR CEPHESİ
    Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök ise farklı galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

    Bandırmaspor karşısında iyi bir oyun sergilediklerini ve sahadan haklı bir galibiyetle ayrıldıklarını aktaran Cangök, "Bandırmaspor'a da geçmiş olsun. Sanırım Feyyaz hoca da istifa etmiş ama maalesef bu işler böyle. Balıkesirspor bugün çok iyi bir galibiyet aldı. Maçın başında sonuna kadar üstün oynadık. Genç oyuncularımıza da zaman zaman şans vermeye çalışıyoruz. Balıkesir ve Balıkesirspor adına çok iyi bir sonuç oldu." ifadelerini kullandı.

    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:13
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