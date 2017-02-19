Bandırmaspor Teknik Direktörü Uçar, istifa etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un teknik direktörü Feyyaz Uçar, 5-0'lık Balıkesirspor yenilgisinin ardından istifa ettiğini açıkladı.
Feyyaz Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Balıkesirspor'un oyunun her alanından kendilerinden üstün bir oyun sergilediğini, 3-0 olduktan sonra dahi çok tepki veremediklerini söyledi.
Yakaladıkları 1-2 pozisyonu da değerlendiremediklerini aktaran Uçar, şöyle konuştu:
"Bu saatten sonra oyunla ilgili bir şey söylemenin bir anlamı yok. Ben şu andan itibaren Bandırmaspor Teknik Direktörlüğü görevinden istifa ediyorum. Çünkü bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Bu durumda takım değiştirilemeyeceğine göre hocanın değişmesi gerekiyor. Bundan sonra Bandırmaspor'a başarılar diliyorum. Zor bir görevdi. Takımı 9 maçta 5 puanla almıştık. Elimizden geleni yaptık ama başaramadık."
BALIKESİRSPOR CEPHESİ
Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök ise farklı galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Bandırmaspor karşısında iyi bir oyun sergilediklerini ve sahadan haklı bir galibiyetle ayrıldıklarını aktaran Cangök, "Bandırmaspor'a da geçmiş olsun. Sanırım Feyyaz hoca da istifa etmiş ama maalesef bu işler böyle. Balıkesirspor bugün çok iyi bir galibiyet aldı. Maçın başında sonuna kadar üstün oynadık. Genç oyuncularımıza da zaman zaman şans vermeye çalışıyoruz. Balıkesir ve Balıkesirspor adına çok iyi bir sonuç oldu." ifadelerini kullandı.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:13
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 21
Yorum
SÜPER_FENER ADAM ŞUNU DEMEK İSTEMİŞ '' DAHA İSTEDİĞİM OYUNCULARI ALAMAYAN ACİZ YÖNETİCİLER BENDEN DAHA İYİSİNİ SİZCE BULABİLİRMİ ? EĞER BULABİLİRSE..
- ''Saygı duymaktan başka yapacak bir şey yok''
Toplam 2
Yorum
bjk bütün fb liler saygı duyacaksınız!!
- Kartal'a derbi öncesi üç müjde
Toplam 1
Yorum
Karagümrük Sıradaki gelsin
Bandırmaspor Teknik Direktörü Uçar, istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.