 Altınordu şans tanımadı – Fotomaç – 19 Şubat 2017 Altınordu şans tanımadı" /> Altınordu şans tanımadı" />
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    şans tanımadı

    Altınordu şans tanımadı
    Sahasında Adana Demir'i konuk eden , rakibine şans tanımadı. 15. dakikada Okan'ın golüyle öne geçen İzmir ekibi, 48'de Pote'ye engel olamadı. 90+2'de son sözü Beykan söyledi ve Altınordu'ya 3 puanı getirdi.
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:59
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