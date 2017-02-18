Ne Samsun ne Mersin
TFF 1. Lig’de düşme hattındaki Mersin ile Samsun 1-1 berabere kaldı. Gergin geçen mücadelede iki takıma 1’er kırmızı kart çıktı.
TFF 1. Lig'de 21. haftanın açılış mücadelesinde alt sıralardan kırtılma çabasındaki Samsunspor ile Mersin İdman Yurdu karşılaştı. 18'de ev sahibi Samsun'da N'Diaye kırmızı kart gördü. 20'de Abdulkadir Korkut Mersin'i 1-0 öne geçirdi. Samsun, 44'te Kone ile eşitliği sağladı. 85'te oyundan çıkan Sinan kulübede kırmızı gördü. Maç 1-1 sona erdi.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Buffon'dan Tudor ve G.Saray yorumu
Toplam 7
Yorum
Bufon Şekile Şekil Birader Anadın mı Yani ;)
- Albayrak, Advocaat’a gönderme yaptı
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Hala fener'e gönderme yapıyorsunuz, gerilirsek biz zararlı çıkarız, derbide gördük
- Hayaline kavuştu
Toplam 1
Yorum
BJK Helal Selçuk, bu konularda duyarlısın.. Geçen günde bir iyarette bulundun..
Ne Samsun ne Mersin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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