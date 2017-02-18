 Ne Samsun ne Mersin – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Ne Samsun ne Mersin

    Ne Samsun ne Mersin

    ’de düşme hattındaki Mersin ile Samsun 1-1 berabere kaldı. Gergin geçen mücadelede iki takıma 1’er kırmızı kart çıktı.

    'de 21. haftanın açılış mücadelesinde alt sıralardan kırtılma çabasındaki Samsunspor ile Mersin İdman Yurdu karşılaştı. 18'de ev sahibi Samsun'da N'Diaye kırmızı kart gördü. 20'de Abdulkadir Korkut Mersin'i 1-0 öne geçirdi. Samsun, 44'te Kone ile eşitliği sağladı. 85'te oyundan çıkan Sinan kulübede kırmızı gördü. Maç 1-1 sona erdi.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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