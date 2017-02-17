 Şampiyonluk sözü – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Şampiyonluk sözü

    Şampiyonluk sözü

    ’a imza atan , “Allah inşallah teknik direktörlük hayatımda kazandığım kupaların yanına bir yenisini daha eklememe fırsat verir” dedi.

    , 1+1 yıllığına anlaştığı Teknik Direktör Mustafa Denizli'ye imza töreni düzenledi. Denizli, Başkan Halil Ünal'ın da katıldığı törende, şampiyonluk sözü verdi. 67 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, "Allah inşallah teknik direktörlük hayatımda kazandığım kupaların yanına bir yenisini daha eklememe fırsat verir. Hep birlikte başaracağız" dedi.

    BANDO ES-ES'TEN ÖZEL BESTE
    Teknik direktörlük kariyerine ara vererek dinlendiğini ifade eden Denizli, "Sizler inandığınız için, ben inandığım için bu grubu burada oluşturduk. Elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım. Sonunda düşündüklerinizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Öte yandan Bando E-Es, Mustafa Denizli'yi karşılama töreninde onun için özel bestelediği şarkıyı çaldı.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:24
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