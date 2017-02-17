1+1 yıllığına anlaştığı Teknik Direktör'ye imza töreni düzenledi. Denizli, Başkan'ın da katıldığı törende, şampiyonluk sözü verdi. 67 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, "inşallah teknik direktörlük hayatımda kazandığım kupaların yanına bir yenisini daha eklememe fırsat verir. Hep birlikte başaracağız" dedi.Teknik direktörlük kariyerine ara vererek dinlendiğini ifade eden, "Sizler inandığınız için, ben inandığım için bu grubu burada oluşturduk. Elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım. Sonunda düşündüklerinizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Öte yandan'yi karşılama töreninde onun için özel bestelediği şarkıyı çaldı.