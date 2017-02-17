Şampiyonluk sözü
Eskişehirspor’a imza atan Mustafa Denizli, “Allah inşallah teknik direktörlük hayatımda kazandığım kupaların yanına bir yenisini daha eklememe fırsat verir” dedi.
Eskişehirspor, 1+1 yıllığına anlaştığı Teknik Direktör Mustafa Denizli'ye imza töreni düzenledi. Denizli, Başkan Halil Ünal'ın da katıldığı törende, şampiyonluk sözü verdi. 67 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, "Allah inşallah teknik direktörlük hayatımda kazandığım kupaların yanına bir yenisini daha eklememe fırsat verir. Hep birlikte başaracağız" dedi.
BANDO ES-ES'TEN ÖZEL BESTE
Teknik direktörlük kariyerine ara vererek dinlendiğini ifade eden Denizli, "Sizler inandığınız için, ben inandığım için bu grubu burada oluşturduk. Elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım. Sonunda düşündüklerinizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Öte yandan Bando E-Es, Mustafa Denizli'yi karşılama töreninde onun için özel bestelediği şarkıyı çaldı.
BANDO ES-ES'TEN ÖZEL BESTE
Teknik direktörlük kariyerine ara vererek dinlendiğini ifade eden Denizli, "Sizler inandığınız için, ben inandığım için bu grubu burada oluşturduk. Elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım. Sonunda düşündüklerinizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Öte yandan Bando E-Es, Mustafa Denizli'yi karşılama töreninde onun için özel bestelediği şarkıyı çaldı.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:24
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
Şampiyonluk sözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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