‘Karamsarlığa kapılmayın’
TFF 1. Lig'de Balıkesirspor'la berabere kalarak liderlik fırsatını tepen Göztepe'de yönetici Talat Papatya camiaya umut aşıladı. Papatya, "Kimse karamsarlığa kapılmamalı. Halen Süper Lig potasındayız ve konumumuzu sezon sonuna kadar koruyacağız. Taraftarımız anın tadını çıkarmalı" ifadelerini kullandı.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
‘Karamsarlığa kapılmayın’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.