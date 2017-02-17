 ‘Karamsarlığa kapılmayın’ – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    ‘Karamsarlığa kapılmayın’

    ‘Karamsarlığa kapılmayın’
    'de 'la berabere kalarak liderlik fırsatını tepen 'de yönetici camiaya umut aşıladı. Papatya, "Kimse karamsarlığa kapılmamalı. Halen Süper Lig potasındayız ve konumumuzu sezon sonuna kadar koruyacağız. Taraftarımız anın tadını çıkarmalı" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:26
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