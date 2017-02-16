 TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri

    TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri

    TFF 1. Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

    Yarın:

    18.30 Samsunspor-Mersin İdmanyurdu: Tolga Özkalfa

    18 Şubat Cumartesi:

    13.00 Manisaspor-Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

    16.00 Altınordu-Adana Demirspor: Ali Şansalan

    18.30 Şanlıurfaspor-Göztepe: Bülent Birincioğlu

    19 Şubat Pazar:

    13.00 Boluspor-Ümraniyespor: Erkan Özdamar

    16.00 Elazığspor-Eskişehirspor: Arda Kardeşler

    18.30 Balıkesirspor-Bandırmaspor: Sarper Barış Saka

    20 Şubat Pazartesi:

    18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan

    18.30 Denizlispor-Sivasspor: Koray Gençerler

    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:54
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