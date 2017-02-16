TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri
TFF 1. Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
18.30 Samsunspor-Mersin İdmanyurdu: Tolga Özkalfa
18 Şubat Cumartesi:
13.00 Manisaspor-Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Altınordu-Adana Demirspor: Ali Şansalan
18.30 Şanlıurfaspor-Göztepe: Bülent Birincioğlu
19 Şubat Pazar:
13.00 Boluspor-Ümraniyespor: Erkan Özdamar
16.00 Elazığspor-Eskişehirspor: Arda Kardeşler
18.30 Balıkesirspor-Bandırmaspor: Sarper Barış Saka
20 Şubat Pazartesi:
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan
18.30 Denizlispor-Sivasspor: Koray Gençerler
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:54
- Şampiyon olacağız
Toplam 19
Yorum
vinyadur hani ligin en iyi futbolunu beşiktaş oynuyordu hani en iyi futblcular beşiktaştdaydı o zaman mı yalan söyledin şimdi mi yalan söylüyorsun :)
- Yık da gel Fener'im!
Toplam 7
Yorum
MEHMET AATİF UEFA LİSTESİNE FERNANDAO İLE BİRLİKTE YENİ YAZILDI. SALİH VE STOCH UEFA LİSTESİNE YAZILMADI.
- Kruzliak’la 3. kez
Toplam 1
Yorum
j j ah fıratı vermediler şu maça be
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