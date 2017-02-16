 İşte yapılan bestenin sözleri – Fotomaç – 16 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    İşte yapılan bestenin sözleri

    İşte yapılan bestenin sözleri

    ?Eskişehirspor ile anlaşan Mustafa Denizli, tesislerde Başkan Halil Ünal tarafından karşılanırken, tecrübeli teknik adamı tesislere girişte bir sürpriz bekliyordu.

    Yaklaşık 200 kadar taraftar sevgi gösterilerinde bulunurken, EsEs Bandosu ise bir sürpriz yaptı. Bando EsEs ve taraftarlar Mustafa Denizli'ye beste yapıp hep bir ağızdan söylediler.

    İşte EsES taraftarları ve bando takımının birlikte dile getirdiği o sözler:

    "Dönelim hadi eski günlere, o süper lige,

    Şampiyon yap Eskişehir'i haydi kurtar bizi Mustafa Denizli"

    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:01
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte yapılan bestenin sözleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.