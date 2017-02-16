İşte yapılan bestenin sözleri
?Eskişehirspor ile anlaşan Mustafa Denizli, tesislerde Başkan Halil Ünal tarafından karşılanırken, tecrübeli teknik adamı tesislere girişte bir sürpriz bekliyordu.
Yaklaşık 200 kadar taraftar sevgi gösterilerinde bulunurken, EsEs Bandosu ise bir sürpriz yaptı. Bando EsEs ve taraftarlar Mustafa Denizli'ye beste yapıp hep bir ağızdan söylediler.
İşte EsES taraftarları ve bando takımının birlikte dile getirdiği o sözler:
"Dönelim hadi eski günlere, o süper lige,
Şampiyon yap Eskişehir'i haydi kurtar bizi Mustafa Denizli"
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:01
- Şampiyon olacağız
Toplam 19
Yorum
vinyadur hani ligin en iyi futbolunu beşiktaş oynuyordu hani en iyi futblcular beşiktaştdaydı o zaman mı yalan söyledin şimdi mi yalan söylüyorsun :)
- Yık da gel Fener'im!
Toplam 7
Yorum
MEHMET AATİF UEFA LİSTESİNE FERNANDAO İLE BİRLİKTE YENİ YAZILDI. SALİH VE STOCH UEFA LİSTESİNE YAZILMADI.
- Kruzliak’la 3. kez
Toplam 1
Yorum
j j ah fıratı vermediler şu maça be
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