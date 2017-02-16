İşte yapılan bestenin sözleri

Yaklaşık 200 kadar taraftar sevgi gösterilerinde bulunurken, EsEs Bandosu ise bir sürpriz yaptı. Bando EsEs ve taraftarlar Mustafa Denizli'ye beste yapıp hep bir ağızdan söylediler.



İşte EsES taraftarları ve bando takımının birlikte dile getirdiği o sözler:

"Dönelim hadi eski günlere, o süper lige,



Şampiyon yap Eskişehir'i haydi kurtar bizi Mustafa Denizli"