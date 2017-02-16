Denizli ES-ES’te
Eskişehirspor, Alpay Özalan’ın yerine Mustafa Denizli’yle anlaştı. 67 yaşındaki tecrübeli teknik adamla kırmızı-siyahlılar’ın tesislerinde bugün 13.00’te imza töreni yapılacak
Eskişehirspor'da 5-1'lik Manisa hezimeti sonrası gönderilen Alpay Özalan'ın yerine Mustafa Denizli ile anlaşıldı. Kulübün genel sekreteri Erdal Şahbaz, şampiyonluklar yaşamış Mustafa Denizli ile yaptıkları görüşmenin olumlu sonuçlandığını belirterek, bugün saat 13.00'te Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde imza töreni yapılacağını kaydetti.
RİZE'Yİ SÜPER LİG'E ÇIKARDI
2012'de TFF 1. Lig'de yer alan Çaykur Rizespor'un başına geçen 67 yaşındaki deneyimli teknik adam, sezon sonunda Karadeniz ekibini Süper Lig'e yükseltmeyi başarmıştı. Yine 2003'te TFF 1. Lig'de Manisaspor'da da görev alan Mustafa Denizli, son olarak geçen sezon G.Saray'daki 3. döneminde 11 karşılaşma takımın başında kalabilmiş ve başarısız sonuçlar sonrası yolları ayrılmıştı.
RİZE'Yİ SÜPER LİG'E ÇIKARDI
2012'de TFF 1. Lig'de yer alan Çaykur Rizespor'un başına geçen 67 yaşındaki deneyimli teknik adam, sezon sonunda Karadeniz ekibini Süper Lig'e yükseltmeyi başarmıştı. Yine 2003'te TFF 1. Lig'de Manisaspor'da da görev alan Mustafa Denizli, son olarak geçen sezon G.Saray'daki 3. döneminde 11 karşılaşma takımın başında kalabilmiş ve başarısız sonuçlar sonrası yolları ayrılmıştı.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
Denizli ES-ES’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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