 Denizli ES-ES’te – Fotomaç – 16 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Denizli ES-ES’te

    Denizli ES-ES’te

    Eskişehirspor, Alpay Özalan’ın yerine ’yle anlaştı. 67 yaşındaki tecrübeli teknik adamla kırmızı-siyahlılar’ın tesislerinde bugün 13.00’te imza töreni yapılacak

    Eskişehirspor'da 5-1'lik Manisa hezimeti sonrası gönderilen Alpay Özalan'ın yerine Mustafa Denizli ile anlaşıldı. Kulübün genel sekreteri Erdal Şahbaz, şampiyonluklar yaşamış ile yaptıkları görüşmenin olumlu sonuçlandığını belirterek, bugün saat 13.00'te Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde imza töreni yapılacağını kaydetti.

    RİZE'Yİ SÜPER LİG'E ÇIKARDI
    2012'de TFF 1. Lig'de yer alan Çaykur Rizespor'un başına geçen 67 yaşındaki deneyimli teknik adam, sezon sonunda Karadeniz ekibini Süper Lig'e yükseltmeyi başarmıştı. Yine 2003'te TFF 1. Lig'de Manisaspor'da da görev alan Mustafa Denizli, son olarak geçen sezon G.Saray'daki 3. döneminde 11 karşılaşma takımın başında kalabilmiş ve başarısız sonuçlar sonrası yolları ayrılmıştı.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Denizli ES-ES’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.