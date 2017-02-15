Lige lider dayanmıyor
TFF 1. Lig’in zirvesinde fırtına dinmiyor. Eskişehirspor tam ritmini buldu derken, Manisaspor karşısında büyük bir şok yaşadı. Malatya tahta çıktı. Gol rekoru kırıldı.
Hava ve iklim şartları soğuk olmaya soğuk ama TFF 1. Lig'in zirvesi çok sıcak! Bu yıl dört takım arasında sürekli el değiştiren, lider olanın başına gelmedik durum kalmayan bir sezon yaşıyoruz. Son üç haftalık zirve havası belli ki Eskişehirspor'u da fena çarpmış.
Zirveden öyle bir düştüler ki, her şey tuz buz oldu. Evinde daha önce de Denizlispor'a kaybedip büyük şok yaşamışlardı.
Bu sefer Manisaspor öyle farklı yendi ki, 5-1 kimsenin beklemediği bir hezimet oldu. İsmail Haktan Odabaşı ve Gökhan Sazdağı Eskişehirspor karşısında dalga dalga gelen atakların iki mimarı oldular.
ALPAY KISA KALDI
Bu sezon Teknik Direktörlük anlamında ilk tecrübesini yaşayan Alpay Özalan'ın Eskişehirspor'da, hocalık serüveni oldukça kısa sürdü. Yoğun tepkiler üzerine genç teknik adamla yollar ayrıldı. Tabii istifa eden tarafı konuşup Sait Hoca ile fırtına gibi esen Manisaspor gerçeğini de sunmamız, alkışlamamız gerekiyor.
Ara transferde nokta atış yaptılar. Öyle ki, kırmızı beyaz siyahlılar, ilk 18 maçta 18 gol atabilmişken, Ümraniye ve Eskişehir kalelerine son iki maçta tam 10 gol attılar.
LİGİN GOL REKORU
20. hafta gol bakımından sezonun en gollü haftası oldu. 36 golün atıldığı haftada, 5 ev sahibi, 2 deplasman takımı kazanırken, iki maç berabere neticelendi.
Haftanın tüm maçlarında gol atılırken, ilginç bir detay ise ilk yarıda sadece 9, ikinci yarıda ise tam 27 golün atılması oldu. Daha da ilginci ise bu atılan gollerin 9 tanesinin son 10 dakika içinde atılması oldu.
ALTINORDU NİHAYET
Tam 7 haftadır kazanamayan Altınordu, durdu durdu Bandırmaspor'a patladı: 2-3.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun talebeleri Hasan Kabze'nin iki golle yıldızlaştığı maçta, rakibini yenip derin bir oh çekerken, Feyyaz Uçar'ın takımını ateş hattının tam içine çekti. Bordo beyazlılarda ise Feyyaz Hocanın gelişiyle yakalanan olumlu hava ikinci yarıyla birlikte karamsar bir duruma dönüştü.
TFF 1. Lig'de haftalar ilerledikçe heyecan müthiş artıyor. Özellikle liderlik savaşı yapan takımların maçları oldukça çekişmeli geçmeye başladı.
Zirveden öyle bir düştüler ki, her şey tuz buz oldu. Evinde daha önce de Denizlispor'a kaybedip büyük şok yaşamışlardı.
Bu sefer Manisaspor öyle farklı yendi ki, 5-1 kimsenin beklemediği bir hezimet oldu. İsmail Haktan Odabaşı ve Gökhan Sazdağı Eskişehirspor karşısında dalga dalga gelen atakların iki mimarı oldular.
ALPAY KISA KALDI
Bu sezon Teknik Direktörlük anlamında ilk tecrübesini yaşayan Alpay Özalan'ın Eskişehirspor'da, hocalık serüveni oldukça kısa sürdü. Yoğun tepkiler üzerine genç teknik adamla yollar ayrıldı. Tabii istifa eden tarafı konuşup Sait Hoca ile fırtına gibi esen Manisaspor gerçeğini de sunmamız, alkışlamamız gerekiyor.
Ara transferde nokta atış yaptılar. Öyle ki, kırmızı beyaz siyahlılar, ilk 18 maçta 18 gol atabilmişken, Ümraniye ve Eskişehir kalelerine son iki maçta tam 10 gol attılar.
LİGİN GOL REKORU
20. hafta gol bakımından sezonun en gollü haftası oldu. 36 golün atıldığı haftada, 5 ev sahibi, 2 deplasman takımı kazanırken, iki maç berabere neticelendi.
Haftanın tüm maçlarında gol atılırken, ilginç bir detay ise ilk yarıda sadece 9, ikinci yarıda ise tam 27 golün atılması oldu. Daha da ilginci ise bu atılan gollerin 9 tanesinin son 10 dakika içinde atılması oldu.
ALTINORDU NİHAYET
Tam 7 haftadır kazanamayan Altınordu, durdu durdu Bandırmaspor'a patladı: 2-3.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun talebeleri Hasan Kabze'nin iki golle yıldızlaştığı maçta, rakibini yenip derin bir oh çekerken, Feyyaz Uçar'ın takımını ateş hattının tam içine çekti. Bordo beyazlılarda ise Feyyaz Hocanın gelişiyle yakalanan olumlu hava ikinci yarıyla birlikte karamsar bir duruma dönüştü.
TFF 1. Lig'de haftalar ilerledikçe heyecan müthiş artıyor. Özellikle liderlik savaşı yapan takımların maçları oldukça çekişmeli geçmeye başladı.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Lige lider dayanmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.