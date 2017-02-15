Es-Es’te kritik gün
Mustafa Denizli ve Hüseyin Kalpar’la görüşen Eskişehirspor’un yeni teknik direktörü bugün belli olacak. Denizli isminin daha ağır bastığı ifade edildi.
TFF 1. Lig'de sahasındaki 5-1'lik Manisaspor hezimeti sonrası Alpay Özalan'la yolları ayıran Eskişehirspor'da yeni teknik direktör bugün belli olacak. Mustafa Denizli ve Hüseyin Kalpar isimlerinin öne çıktığı Es-Es'te Başkan Halil Ünal'ın İstanbul'da Denizli'yle masaya oturduğu öne sürüldü.
Olumlu geçen görüşmede Denizli'nin daha ağır bastığı öğrenilirken, Başkan Ünal, "Eskişehirspor'a yakışan bir teknik direktörü takımın başına getireceğiz. Büyük ve efsane takımımıza yakışan bir hocamız olacak. Teknik direktörümüzün kim olacağı yarın (bugün) netleşecek" açıklamasını yaptı.
Olumlu geçen görüşmede Denizli'nin daha ağır bastığı öğrenilirken, Başkan Ünal, "Eskişehirspor'a yakışan bir teknik direktörü takımın başına getireceğiz. Büyük ve efsane takımımıza yakışan bir hocamız olacak. Teknik direktörümüzün kim olacağı yarın (bugün) netleşecek" açıklamasını yaptı.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
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erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
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Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Es-Es’te kritik gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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