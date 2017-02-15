 Es-Es’te kritik gün – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Es-Es’te kritik gün

    Es-Es’te kritik gün

    ve Hüseyin Kalpar’la görüşen ’un yeni teknik direktörü bugün belli olacak. Denizli isminin daha ağır bastığı ifade edildi.

    'de sahasındaki 5-1'lik Manisaspor hezimeti sonrası Alpay Özalan'la yolları ayıran 'da yeni teknik direktör bugün belli olacak. Mustafa Denizli ve Hüseyin Kalpar isimlerinin öne çıktığı Es-Es'te Başkan Halil Ünal'ın İstanbul'da Denizli'yle masaya oturduğu öne sürüldü.

    Olumlu geçen görüşmede Denizli'nin daha ağır bastığı öğrenilirken, Başkan Ünal, "Eskişehirspor'a yakışan bir teknik direktörü takımın başına getireceğiz. Büyük ve efsane takımımıza yakışan bir hocamız olacak. Teknik direktörümüzün kim olacağı yarın (bugün) netleşecek" açıklamasını yaptı.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
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