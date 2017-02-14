Ya Denizli, ya Özdilek
5-1’lik Manisa yenilgisi sonrası Özalan’la yolları ayıran Es-Es’te, Mustafa Denizli ve Mehmet Özdilek isimleri gündeme geldi. Denizli’nin daha ağır bastığı dile getirildi.
TFF 1. Lig'de düşmeme mücadelesi veren Manisaspor karşısında alınan 5-1'lik ağır yenilginin ardından Eskişehirspor'da, teknik direktör arayışları iki ismin üzerinde yoğunlaştı. Şok mağlubiyet sonrası Alpay Özalan'la yolları ayıran kırmızı-siyahlıların, Mustafa Denizli ve Mehmet Özdilek'le dirsek temasında olduğu öğrenildi. Daha önce ilk olarak Özdilek ile prensipte anlaşılıp el sıkışıldığı belirtilirken, sürpriz bir şekilde yönetimin de bastırmasıyla Mustafa Denizli'ye de teklif götürüldüğü kaydedildi. 67 yaşındaki teknik adamla yapılan görüşmenin olumlu geçtiği bildirilirken, yönetim kanadında da en güçlü adayın Mustafa Denizli olduğu öne sürüldü.
RİZE'Yİ ÇIKARMIŞTI
Özalan'la yolları ayıran Eskişehirspor'da yeni hocanın bu hafta belirlenmesi bekleniyor. 2012'de TFF 1. Lig'de yer alan Çaykur Rize'nin başına geçen Denizli, sezon sonunda Karadeniz ekibini Süper Lig'e yükseltmişti. Yine 2003'te TFF 1. Lig'de Manisaspor'da da görev alan tecrübeli hoca, son olarak geçen sezon G.Saray'da görev yapmıştı. En son Gençlerbirliği'ni çalıştıran Mehmet Özdilek'in ise geçen sezon 12. haftada Başkent ekibiyle yolları ayrılmıştı.
RİZE'Yİ ÇIKARMIŞTI
Özalan'la yolları ayıran Eskişehirspor'da yeni hocanın bu hafta belirlenmesi bekleniyor. 2012'de TFF 1. Lig'de yer alan Çaykur Rize'nin başına geçen Denizli, sezon sonunda Karadeniz ekibini Süper Lig'e yükseltmişti. Yine 2003'te TFF 1. Lig'de Manisaspor'da da görev alan tecrübeli hoca, son olarak geçen sezon G.Saray'da görev yapmıştı. En son Gençlerbirliği'ni çalıştıran Mehmet Özdilek'in ise geçen sezon 12. haftada Başkent ekibiyle yolları ayrılmıştı.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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