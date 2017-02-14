Sivasspor’da zafer izni
Samsunspor'u 2-1 yenerek Eskişehirspor'un kaybettiği haftada, şampiyonluk yarışında kayıp yaşamayan Sivasspor'da futbolculara ödül olarak, antrenman izni verildi. Galibiyetin ardından 2 gün izin verilen kırmızı-beyazlı oyuncuların deplasmandaki Denizlispor karşılaşması hazırlıklarına yarın saat 18.00'de başlayacağı belirtildi.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 00:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
Sivasspor’da zafer izni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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