 Sivasspor’da zafer izni – Fotomaç – 14 Şubat 2017 Sivasspor’da zafer izni" /> Sivasspor’da zafer izni" />
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    14 Şubat 2017, Salı
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    ’da zafer izni

    Sivasspor’da zafer izni
    Samsunspor'u 2-1 yenerek Eskişehirspor'un kaybettiği haftada, şampiyonluk yarışında kayıp yaşamayan 'da futbolculara ödül olarak, antrenman izni verildi. Galibiyetin ardından 2 gün izin verilen kırmızı-beyazlı oyuncuların deplasmandaki Denizlispor karşılaşması hazırlıklarına yarın saat 18.00'de başlayacağı belirtildi.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:32
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