Manisaspor’dan Giresun’a gözdağı
Ümraniye ve Eskişehir'i üst üste 5'er golle yenerek aylar sonra ilk kez düşme hattından sıyrılan Manisa, 4'te 4 yapan yine kendisi gibi formda Giresunspor'a da gözdağı verdi. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Skor önemli değil. Giresunspor karşısında da galibiyet istiyoruz. Top yalnız bir kez çizgiyi geçecekse o gol bizim olsun. Sonuçta 5 gole de 1 gole de 3 puan veriliyor" dedi.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 00:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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