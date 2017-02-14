 Manisaspor’dan Giresun’a gözdağı – Fotomaç – 14 Şubat 2017 Manisaspor’dan Giresun’a gözdağı" /> Manisaspor’dan Giresun’a gözdağı" />
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Şubat 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’dan Giresun’a gözdağı

    Manisaspor’dan Giresun’a gözdağı
    Ümraniye ve Eskişehir'i üst üste 5'er golle yenerek aylar sonra ilk kez düşme hattından sıyrılan Manisa, 4'te 4 yapan yine kendisi gibi formda Giresunspor'a da gözdağı verdi. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Skor önemli değil. Giresunspor karşısında da galibiyet istiyoruz. Top yalnız bir kez çizgiyi geçecekse o gol bizim olsun. Sonuçta 5 gole de 1 gole de 3 puan veriliyor" dedi.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manisaspor’dan Giresun’a gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.