Manisaspor’dan Giresun’a gözdağı

Ümraniye ve Eskişehir'i üst üste 5'er golle yenerek aylar sonra ilk kez düşme hattından sıyrılan Manisa, 4'te 4 yapan yine kendisi gibi formda Giresunspor'a da gözdağı verdi. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Skor önemli değil. Giresunspor karşısında da galibiyet istiyoruz. Top yalnız bir kez çizgiyi geçecekse o gol bizim olsun. Sonuçta 5 gole de 1 gole de 3 puan veriliyor" dedi.