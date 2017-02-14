Hasan Kabze ateşledi
Deplasmanda Bandırma'yı 3-2 yenerek 7 haftalık galibiyet hasretini bitiren Altınordu'da, 2 gol atan G.Saraylı eski golcü Hasan Kabze maça damga vurdu. Kabze için teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bizim için sahada yaptıkları kadar, saha dışındaki yol göstericiliği de önemli. Maçtan önce takıma yaptığı konuşma etkili oldu" bilgisini verdi.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 00:33
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
Hasan Kabze ateşledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.