 Hasan Kabze ateşledi – Fotomaç – 14 Şubat 2017 Hasan Kabze ateşledi" /> Hasan Kabze ateşledi" />
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    14 Şubat 2017, Salı
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    ateşledi

    Hasan Kabze ateşledi
    Deplasmanda Bandırma'yı 3-2 yenerek 7 haftalık galibiyet hasretini bitiren Altınordu'da, 2 gol atan G.Saraylı eski golcü maça damga vurdu. Kabze için teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bizim için sahada yaptıkları kadar, saha dışındaki yol göstericiliği de önemli. Maçtan önce takıma yaptığı konuşma etkili oldu" bilgisini verdi.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:33
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