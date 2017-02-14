Göztepe fırsat tepti
Sarı-kırmızılılar, Eskişehir’in puan kaybettiği haftada Balıkesir’le berabere kalıp liderlik fırsatını elinin tersiyle itti. 20’nci haftayı Yeni Malatya lider tamamladı.
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Göztepe, evinde konuk ettiği Balıkesirspor karşısında 90'da yediği golle galibiyeti ve lider olma şansını kaçırdı. Karşılaşmaya etkili başlayan Göztepe, ilk tehlikeli atağını 29'da geliştirdi. Jahovic'in vuruşunda top az farkla auta gitti. 43'te Sandro'nun ceza alanı içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına gelen Jahovic'in vuruşunu kaleci Atilla kurtardı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
ABDULKADİR BİTİRDİ
İkinci yarıya da iyi başlayan Göz-Göz, 54'te Jahovic ile bir kez daha gole yaklaştı ancak Makedon golcünün vuruşu az farkla auta gitti. 55'te gelişen Balıkesir atağında Mehmet'in şutunu kaleci Günay çıkardı. 73'te Halil ortaladı, Jahovic bu kez ağları buldu ve Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi. 90'da kornerden gelen topa iyi yükselen Abdulkadir, skoru belirledi. Eskişehir'in puan kaybettiği haftada kazanamayan Göztepe, liderlik koltuğuna oturma fırsatını tepti.
BURUK: DOĞRU OYNAMADIK
Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, "Doğru oynayamadık" diyerek, maçın son bölümlerinde defans oyuncularının öne çıkmasını eleştirdi. "Tekrar ayağa kalkıp önümüzdeki maça hazırlanacağız" ifadesini kullanan Buruk, "İkinci sıradayız. Şampiyonluk için en iddialı takımlardan biriyiz. Çok çalışıp, daha iyi olacağız" diye konuştu.
?CANGÖK: YENİLSEK YIKILIRDIK
Balıkesirspor'un hocası Can Cangök ise bir puanın kendileri için teselli olduğunu ifade ederek, "Bir puan bizim için çok değerli değil ama mağlup olsak bir yıkım yaşayabilirdik" dedi. Cangök şöyle devam etti: "İlk yarıda çok iyi oynadık. Rakip yandan gelen bir topla golü buldu. Son dakikada gelen gol emeklerimizin karşılığı oldu diye düşünüyorum."
ABDULKADİR BİTİRDİ
İkinci yarıya da iyi başlayan Göz-Göz, 54'te Jahovic ile bir kez daha gole yaklaştı ancak Makedon golcünün vuruşu az farkla auta gitti. 55'te gelişen Balıkesir atağında Mehmet'in şutunu kaleci Günay çıkardı. 73'te Halil ortaladı, Jahovic bu kez ağları buldu ve Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi. 90'da kornerden gelen topa iyi yükselen Abdulkadir, skoru belirledi. Eskişehir'in puan kaybettiği haftada kazanamayan Göztepe, liderlik koltuğuna oturma fırsatını tepti.
BURUK: DOĞRU OYNAMADIK
Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, "Doğru oynayamadık" diyerek, maçın son bölümlerinde defans oyuncularının öne çıkmasını eleştirdi. "Tekrar ayağa kalkıp önümüzdeki maça hazırlanacağız" ifadesini kullanan Buruk, "İkinci sıradayız. Şampiyonluk için en iddialı takımlardan biriyiz. Çok çalışıp, daha iyi olacağız" diye konuştu.
?CANGÖK: YENİLSEK YIKILIRDIK
Balıkesirspor'un hocası Can Cangök ise bir puanın kendileri için teselli olduğunu ifade ederek, "Bir puan bizim için çok değerli değil ama mağlup olsak bir yıkım yaşayabilirdik" dedi. Cangök şöyle devam etti: "İlk yarıda çok iyi oynadık. Rakip yandan gelen bir topla golü buldu. Son dakikada gelen gol emeklerimizin karşılığı oldu diye düşünüyorum."
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 00:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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