Denizlispor’da rehavet uyarısı
Yeni Malatya'nın sahası bakımda olduğu için Beşiktaş'ın stadı Vodafone Arena'daki maçta rakibine 3-1 kaybedip, 5 maçlık yenilmezlik serisi biten Denizli'de Başkan Süleyman Urkay ipleri eline aldı. Urkay, "Bazı futbolcular bireysel oyunun ve egosunun peşinde koşuyor. Bu deplasmanda kendi oyun modelimizin de dışına çıktık. Takımı ciddi anlamda uyaracağız" diye tepki gösterdi.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 00:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
Denizlispor’da rehavet uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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