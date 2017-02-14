Denizlispor’da rehavet uyarısı

Yeni Malatya'nın sahası bakımda olduğu için Beşiktaş'ın stadı Vodafone Arena'daki maçta rakibine 3-1 kaybedip, 5 maçlık yenilmezlik serisi biten Denizli'de Başkan Süleyman Urkay ipleri eline aldı. Urkay, "Bazı futbolcular bireysel oyunun ve egosunun peşinde koşuyor. Bu deplasmanda kendi oyun modelimizin de dışına çıktık. Takımı ciddi anlamda uyaracağız" diye tepki gösterdi.