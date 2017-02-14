Demirspor ilk ikiye göz dikti
TFF 1. Lig'de BB G.Antep'i 4-1 yenerek 6 maçlık yenilmezlik serisi yapan ve play-off için umutlanan Adana Demirspor, ilk ikiyi de gözüne kestirdi. Başkan Sedat Sözlü, "Altınordu maçında da iyi gidişimizi devam ettirmek amacındayız. Son dönemdeki çıkışımızı sürdürerek playoff'a kalmak istiyoruz. Hatta ilk iki şansımızı da zorlayacağız" diye iddiasını ortaya koydu.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 00:31
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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