 Demirspor ilk ikiye göz dikti – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    Demirspor ilk ikiye göz dikti

    Demirspor ilk ikiye göz dikti

    'de BB G.Antep'i 4-1 yenerek 6 maçlık yenilmezlik serisi yapan ve play-off için umutlanan Adana Demirspor, ilk ikiyi de gözüne kestirdi. Başkan Sedat Sözlü, "Altınordu maçında da iyi gidişimizi devam ettirmek amacındayız. Son dönemdeki çıkışımızı sürdürerek playoff'a kalmak istiyoruz. Hatta ilk iki şansımızı da zorlayacağız" diye iddiasını ortaya koydu.

    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:31
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