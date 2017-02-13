Sivas samba yaptı
Kırmızı-beyazlılar, Eskişehir’in liderliği kaybettiği haftada ateş hattındaki rakibi önünde son 10 dakikaya 1-1 girdi. Leandrinho 83’te kafayla zaferi getirdi; takımını averajla 2’inci sıraya taşıdı.
TFF 1. Lig'de şampiyonluğun favorilerinden, geçen hafta sonuncu Mersin'e kaybeden Sivasspor, düşmeme mücadelesi veren Samsunspor'u 2'inci yarıda bulduğu gollerle yenmeyi başardı. İlk yarısı golsüz biten maçta, ikinci devre golle başladı. 47'de sağdan ceza alanına giren Burhan, altı pasa hareketlenen Ergin'i gördü. Tecrübeli golcü müsait durumda bu güzel ikramı geri çevirmedi: 1-0.
GEKAS'I LEO KURTARDI!
Karadeniz ekibi beraberlik için çok beklemedi. 7 maçtır deplasmanda gol atamayan Samsun'da, 58'de sağdan kullanılan kornerde, ön direkte Ndiaye, plaseyle uzak köşeye gönderdi: 1-1. Yiğido, 78'de Gekas'ın altı pasta dönerek yaptığı vuruşun savunmaya çarpmasıyla fırsatı kullanamadı. 5 dakika sonra Emre'nin ortasında iki Samsunlu arasında iyi yükselip, kafayla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye gönderen Leo, skoru ilan etti: 2-1.
GEKAS'I LEO KURTARDI!
Karadeniz ekibi beraberlik için çok beklemedi. 7 maçtır deplasmanda gol atamayan Samsun'da, 58'de sağdan kullanılan kornerde, ön direkte Ndiaye, plaseyle uzak köşeye gönderdi: 1-1. Yiğido, 78'de Gekas'ın altı pasta dönerek yaptığı vuruşun savunmaya çarpmasıyla fırsatı kullanamadı. 5 dakika sonra Emre'nin ortasında iki Samsunlu arasında iyi yükselip, kafayla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye gönderen Leo, skoru ilan etti: 2-1.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
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Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
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