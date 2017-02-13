 Giresunspor dört dörtlük – Fotomaç – 13 Şubat 2017 Giresunspor dört dörtlük" /> Giresunspor dört dörtlük" />
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    dört dörtlük

    Giresunspor dört dörtlük

    Çotanak, Şanlıurfa’yı 2’inci yarıda Volkan, Recep ve İsaac’le devirdi. Üst üste 4’üncü zaferiyle şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koydu.

    'de Giresunspor, Şanlıurfa'yı 3 golle geçip 'şampiyonluk yarışında ben de varım' dedi. Yeşil- beyazlılar 52'de Volkan, 64'te Recep ve 90'da İsaac'in penaltısıyla hem evinde hem de toplamda üst üste 4. zaferinin altına imza attı. Urfaspor ise deplasmanda art arda 2. yenilgisini alırken, galibiyet hasreti de 4 karşılaşmaya çıktı.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:42
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