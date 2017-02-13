Giresunspor dört dörtlük
Çotanak, Şanlıurfa’yı 2’inci yarıda Volkan, Recep ve İsaac’le devirdi. Üst üste 4’üncü zaferiyle şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koydu.
TFF 1. Lig'de Giresunspor, Şanlıurfa'yı 3 golle geçip 'şampiyonluk yarışında ben de varım' dedi. Yeşil- beyazlılar 52'de Volkan, 64'te Recep ve 90'da İsaac'in penaltısıyla hem evinde hem de toplamda üst üste 4. zaferinin altına imza attı. Urfaspor ise deplasmanda art arda 2. yenilgisini alırken, galibiyet hasreti de 4 karşılaşmaya çıktı.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
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tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
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taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
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Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
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