 Eskişehirspor'da Alpay Özalan dönemi resmen sona erdi – Fotomaç – 13 Şubat 2017 Eskişehirspor'da dönemi resmen sona erdi" /> Eskişehirspor'da dönemi resmen sona erdi" />
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    'da dönemi resmen sona erdi

    Eskişehirspor'da Alpay Özalan dönemi resmen sona erdi

    ekiplerinden , teknik direktörü 'la yollar ayrıldı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla 'ın sözleşmesinin karşılıklı görüşülerek feshedildiği kaydedildi.

    Alpay Özalan'a teşekkür edilen açıklamada, "Sayın Özalan'a ve yardımcı hocalarımıza, sezon başından bu yana Eskişehirsporumuza verdikleri katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerine bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dileriz." denildi.

    Alpay Özalan, ilk teknik direktörlük deneyimi olan 'un başında çıktığı 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 21 maçta, 11 galibiyet, 5 beraberlik, 5 de mağlubiyet almıştı.

    Eskişehirspor, Özalan yönetiminde çıktığı son lig maçında Manisaspor'a sahasında 5-1 gibi farklı bir skorla yenilmişti.

    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:23
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