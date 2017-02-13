Eskişehirspor'da Alpay Özalan dönemi resmen sona erdi
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktörü Alpay Özalan'la yollar ayrıldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla Alpay Özalan'ın sözleşmesinin karşılıklı görüşülerek feshedildiği kaydedildi.
Alpay Özalan'a teşekkür edilen açıklamada, "Sayın Özalan'a ve yardımcı hocalarımıza, sezon başından bu yana Eskişehirsporumuza verdikleri katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerine bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dileriz." denildi.
Alpay Özalan, ilk teknik direktörlük deneyimi olan Eskişehirspor'un başında çıktığı 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 21 maçta, 11 galibiyet, 5 beraberlik, 5 de mağlubiyet almıştı.
Eskişehirspor, Özalan yönetiminde çıktığı son lig maçında Manisaspor'a sahasında 5-1 gibi farklı bir skorla yenilmişti.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:23
- Hadi bana eyvallah
Toplam 74
Yorum
burak ya beşiktaş kazanıyor diye alehine yapılan hatalar görünmüyor top mu oynuyosunuz da hakemden şikayet ediyosunuz
- Hadi bana eyvallah
Toplam 74
Yorum
burak böle kandırıyolar sizi hakem makem falan filan ligin ilk kaç haftası puan alamadınız sizi kandırıyolar sizde yiyin
- Dursun Özbek'ten Riekerink cevabı
Toplam 37
Yorum
zzkann12 ahmede rorigese vereceğin parayı sağlam bi stopere verseydiniz be sezon başında gs ye uyan br hoca bulsaydınız bugün bu durumda olmazdık.
Eskişehirspor'da Alpay Özalan dönemi resmen sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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