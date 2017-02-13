 Es Es Alpay’ı gönderdi – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Es Es Alpay’ı gönderdi

    Es Es Alpay’ı gönderdi
    yönetimi, küme düşme potasında yer alan Manisaspor'a kendi sahasında 5-1 yenilmesinin ardından teknik direktör ile yolları ayırdı. Şanlıurfaspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Eskişehirspor son iki haftada 5 puan kaybederken, lider girdiği haftada koltuğu Y.Malatya'ya kaptırmıştı.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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