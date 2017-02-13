 Altınordu 7 maç sonra kazandı – Fotomaç – 13 Şubat 2017 Altınordu 7 maç sonra kazandı" /> Altınordu 7 maç sonra kazandı" />
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Şubat 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    7 maç sonra kazandı

    Altınordu 7 maç sonra kazandı
    , deplasmanda Bandırma'yı 3-2 yenerek 7 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Bordo-beyazlılar 75 dakika 10 kişi oynadığı maçta 2-0'dan 2-2 beraberliği yakalasa da, 72'de bir de penaltı kaçıran Hasan Kabze'nin galibiyet golüne engel olamadı. Yaklaşık 5 ay sonra ilk maçına Altınordu ile çıkan ve 2 gol atan Kabze, maç sonu formasını tribündeki babasına hediye etti.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altınordu 7 maç sonra kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.