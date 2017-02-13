Altınordu 7 maç sonra kazandı
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:43
- Sneijder yoksa sorun var
Toplam 1
Yorum
Gs Bunu 3 yıldır söylüyorum Sneijder eşittir takım o yüzden yerine birisinin bulunması gerek adam bi sakatlanaıyor takım 15 puan kaybediyor
- ''Tek yumruk olmalıyız''
Toplam 1
Yorum
taraftar Rakip Analizin SIFIR..İlk onbir Kurman SIFIR.Oyuncu Değiştirmem SIFIR..ALLAH'TAN Bu Sene Rakiplerde SIFIR.Rakipsizlikten ŞAMPİYONLUK GARANTİ
- Alper’e fırça
Toplam 1
Yorum
Kalippo Alper potuk almanya 2 lig takimlarinda bille oynuyamaz
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