 Adana Demir tutulmuyor – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Adana Demir tutulmuyor

    Adana Demir tutulmuyor
    'in 20. haftasında , sahasında Büyükşehir Gaziantepspor'u 4-1 yendi. İki takımın da 10 kişi tamamladığı karşılaşma sonunda rakibini mağlup eden Adana Demirspor 26 puana ulaştı ve 9. sıraya yerleşti. Adana Demirspor haftaya Altınordu, Gaziantep ise Yeni Malatya ile oynayacak.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:42
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