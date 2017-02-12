Zirve Malatya’nın
Doğu ekibi, Beşiktaş’ın stadında ilk sınavına çıktı, Denizlispor’a şans tanımadı. İrfan Buz’un öğrencileri, Eskişehirspor’un yenildiği haftada maç fazlasıyla liderliği ele geçirdi.
TFF 1. Lig'de haftanın kritik maçlarından biri Vodafone Arena'da oynandı. Kendi stadının bozuk zemini nedeniyle Beşiktaş'ın stadında sezon sonuna kadar iç saha maçlarını oynamak için gerekli izni alan Evkur Yeni Malatya ilk sınavında zafere koştu. Denizli'yi konuk eden Doğu ekibi, 43'te Dialiba ile öne geçti: 1-0. İlk yarı bu sonuçla biterken, 62'de Pereira farkı ikiye çıkardı: 2-0.
SON SÖZÜ AYİTE SÖYLEDİ
Denizlispor, Alperen ile 68'de skoru 2-1'e getirirken, Ayite 72'de son sözü söyledi: 3-1. Uzatmalarda ceza sahası içinde topa elle müdahale eden Ferhat kırmızı kart gördü. Penaltının başına geçen Anıl ise bu fırsatı kullanamadı. Sahadan 3-1 galip ayrılan Malatyaspor puanını 37'ye çıkardı, maç fazlasıyla zirveye kuruldu.
BUZ: BÖYLE SAHADA COŞUYORUZ
Evkur Yeni Malatyaspor'un hocası İrfan Buz, maçın ardından sözlerine Beşiktaş'a teşekkür ederek başladı. Tecrübeli hoca, "Bizim için büyük bir jestti. Güzel bir atmosferde oynadık. Sahamız federasyon tarafından 10 Nisan'a kadar kapatıldı. Böyle güzel sahalarda de coşuyoruz" dedi.
SON SÖZÜ AYİTE SÖYLEDİ
Denizlispor, Alperen ile 68'de skoru 2-1'e getirirken, Ayite 72'de son sözü söyledi: 3-1. Uzatmalarda ceza sahası içinde topa elle müdahale eden Ferhat kırmızı kart gördü. Penaltının başına geçen Anıl ise bu fırsatı kullanamadı. Sahadan 3-1 galip ayrılan Malatyaspor puanını 37'ye çıkardı, maç fazlasıyla zirveye kuruldu.
BUZ: BÖYLE SAHADA COŞUYORUZ
Evkur Yeni Malatyaspor'un hocası İrfan Buz, maçın ardından sözlerine Beşiktaş'a teşekkür ederek başladı. Tecrübeli hoca, "Bizim için büyük bir jestti. Güzel bir atmosferde oynadık. Sahamız federasyon tarafından 10 Nisan'a kadar kapatıldı. Böyle güzel sahalarda de coşuyoruz" dedi.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
Zirve Malatya’nın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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