 Zirve Malatya’nın – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Zirve Malatya’nın

    Zirve Malatya’nın

    Doğu ekibi, ’ın stadında ilk sınavına çıktı, ’a şans tanımadı. İrfan Buz’un öğrencileri, Eskişehirspor’un yenildiği haftada maç fazlasıyla liderliği ele geçirdi.

    'de haftanın kritik maçlarından biri Vodafone Arena'da oynandı. Kendi stadının bozuk zemini nedeniyle Beşiktaş'ın stadında sezon sonuna kadar iç saha maçlarını oynamak için gerekli izni alan Evkur Yeni Malatya ilk sınavında zafere koştu. Denizli'yi konuk eden Doğu ekibi, 43'te Dialiba ile öne geçti: 1-0. İlk yarı bu sonuçla biterken, 62'de Pereira farkı ikiye çıkardı: 2-0.

    SON SÖZÜ AYİTE SÖYLEDİ
    , Alperen ile 68'de skoru 2-1'e getirirken, Ayite 72'de son sözü söyledi: 3-1. Uzatmalarda ceza sahası içinde topa elle müdahale eden Ferhat kırmızı kart gördü. Penaltının başına geçen Anıl ise bu fırsatı kullanamadı. Sahadan 3-1 galip ayrılan Malatyaspor puanını 37'ye çıkardı, maç fazlasıyla zirveye kuruldu.

    BUZ: BÖYLE SAHADA COŞUYORUZ
    'un hocası İrfan Buz, maçın ardından sözlerine 'a teşekkür ederek başladı. Tecrübeli hoca, "Bizim için büyük bir jestti. Güzel bir atmosferde oynadık. Sahamız federasyon tarafından 10 Nisan'a kadar kapatıldı. Böyle güzel sahalarda de coşuyoruz" dedi.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:57
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