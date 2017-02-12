 Ümraniyespor rakip tanımıyor – Fotomaç – 12 Şubat 2017 Ümraniyespor rakip tanımıyor" /> Ümraniyespor rakip tanımıyor" />
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    rakip tanımıyor

    Ümraniyespor rakip tanımıyor
    Play-off'u hedefleyen 'un son kurbanı oldu: 2-1. İstanbul ekibi, ev sahipliğinde oynadığı üst üste 5. maçını da kazandı. Kırmızı-beyazlılar yenik duruma düştüğü maçta Beleck ve Mehmet Yiğit'in kendi kalesine attığı gollerle 3 puanı kaptı.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:59
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