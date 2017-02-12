Mersin’e son dakika şoku
TFF 1. Lig'de Mersin İdmanyurdu, sahasında Boluspor ile 2-2 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan konuk ekip 2. dakikada Jansen ile öne geçti. Ancak toparlanan ev sahibi Erdi'nin kendi kalesine ve Pedriel'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. 89'da Abdülkadir sonucu belirledi: 2-2.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
Mersin’e son dakika şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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