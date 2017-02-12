 Mersin’e son dakika şoku – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Mersin’e son dakika şoku

    Mersin’e son dakika şoku
    'de , sahasında ile 2-2 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan konuk ekip 2. dakikada Jansen ile öne geçti. Ancak toparlanan ev sahibi Erdi'nin kendi kalesine ve Pedriel'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. 89'da Abdülkadir sonucu belirledi: 2-2.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:58
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