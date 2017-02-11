Yeni Malatyaspor rahat kazandı
TFF 1. Lig’in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Denizlispor ile İnönü Stadı’nın zemininin bozukluğundan dolayı Vodafone Arena’da karşılaştı. Mücadele Evkur Yeni Malatyaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçla noktalandı.
43. dakikada Azubuike'nin ceza sahası sol çaprazına attığı pasta topla buluşan Dialiba'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.1-0
62. dakikada İrfan'ın kullandığı köşe vuruşunda Pereira ön direkte dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
68. dakikada Moritz'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Alperen'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
72. dakikada Caner'in ceza sahası dışı sağ çaprazından açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Ayite'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
90. dakikada Ayite'nin sol kanattan çizgiye inerek içeri çevirdiği topa Murat Yıldırım dokundu ve top üst direkten dönerek kaleci Asil Kaan'da kaldı.
90+2. dakikada Ferhat'ın ceza sahası içinde golü eliyle engellediği gerekçesiyle hakem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi.
90+3. dakikada Anıl'ın kullandığı penaltı vuruşunu Ertaç çıkardı.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:15
- Fenerbahçe'ye Robin van Persie müjdesi
Toplam 21
Yorum
Aziz bıakın gidin ADAŞIMA bırak TAMP GİBİ ADAM herşey ondan SORULUR ah kayseri ah
- Barış’ın son hali
Toplam 14
Yorum
vedaku BJK'ta bu tür sertliklerin altından sürekli Q7 çıkıyor, tıpkı bir zamanlar GS'da Melo'nun, FB'de Emre'nin çıktığı gibi.
- ''Hesap verecekler!''
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Kültürsüz, hazımsız, kazanmasını ve kaybetmesini bilmeyen insanlara ne uygularsan uygula, o'nuda BOZAR KIRAR yepyeni bir rezalete çevirir.
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