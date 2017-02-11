 Yeni Malatyaspor rahat kazandı – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Yeni Malatyaspor rahat kazandı

    Yeni Malatyaspor rahat kazandı

    TFF 1. Lig’in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Denizlispor ile İnönü Stadı’nın zemininin bozukluğundan dolayı Vodafone Arena’da karşılaştı. Mücadele Evkur Yeni Malatyaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçla noktalandı.

    Maçtan dakikalar
    43. dakikada Azubuike'nin ceza sahası sol çaprazına attığı pasta topla buluşan Dialiba'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.1-0
    62. dakikada İrfan'ın kullandığı köşe vuruşunda Pereira ön direkte dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
    68. dakikada Moritz'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Alperen'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
    72. dakikada Caner'in ceza sahası dışı sağ çaprazından açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Ayite'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
    90. dakikada Ayite'nin sol kanattan çizgiye inerek içeri çevirdiği topa Murat Yıldırım dokundu ve top üst direkten dönerek kaleci Asil Kaan'da kaldı.
    90+2. dakikada Ferhat'ın ceza sahası içinde golü eliyle engellediği gerekçesiyle hakem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi.
    90+3. dakikada Anıl'ın kullandığı penaltı vuruşunu Ertaç çıkardı.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:15
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