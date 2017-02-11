Yeni Malatyaspor rahat kazandı

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Denizlispor ile İnönü Stadı’nın zemininin bozukluğundan dolayı Vodafone Arena’da karşılaştı. Mücadele Evkur Yeni Malatyaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçla noktalandı.

Maçtan dakikalar

43. dakikada Azubuike'nin ceza sahası sol çaprazına attığı pasta topla buluşan Dialiba'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.1-0

62. dakikada İrfan'ın kullandığı köşe vuruşunda Pereira ön direkte dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

68. dakikada Moritz'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Alperen'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

72. dakikada Caner'in ceza sahası dışı sağ çaprazından açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Ayite'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

90. dakikada Ayite'nin sol kanattan çizgiye inerek içeri çevirdiği topa Murat Yıldırım dokundu ve top üst direkten dönerek kaleci Asil Kaan'da kaldı.

90+2. dakikada Ferhat'ın ceza sahası içinde golü eliyle engellediği gerekçesiyle hakem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi.

90+3. dakikada Anıl'ın kullandığı penaltı vuruşunu Ertaç çıkardı.