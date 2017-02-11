 Ümraniyespor evinde kazandı – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Ümraniyespor evinde kazandı

    Ümraniyespor evinde kazandı

    TFF 1. Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor, Elazığspor'u 2-1 yendi.

    Stat: Atatürk Olimpiyat
    Hakemler: Koray Gençerler, Deniz Turgut, Cumhur Altay
    Ümraniyespor: Burak Öğür, Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Erol Yükseker (Dk. 65 Mücahit Albayrak), Timur Temeltaş, İbrahim Akdağ, Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Abdullah Halman), Samet Asatekin (Dk. 85 Bulut Kaya), Otoo, Steve Beleck
    Elazğspor: Serdar Kulbilge, Mehmet Yiğit, Murat Kalkan, Onur Güney, Adem Alkaşi, Cajic, Çağrı Ortakaya, Traore (Dk. 73 Diarra), Timur Bayram Özgöz (Dk. 69 Berk Yıldız), Tom, Kehinde
    Goller: Dk. 35 Cajic (Elazığspor), Dk. 65 Steve Beleck, Dk. 87 Mehmet Yiğit (Kendi kalesine) (Ümraniyespor)
    Sarı kartlar: Dk. 9 Traore, Dk. 10 Onur Güney, Dk. 21 Tom, Dk. 82 Mehmet Yiğit (Elazığspor), Dk. 20 İbrahim Akdağ, Dk. 43 Otoo (Ümraniyespor)

    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:25
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