Ümraniyespor evinde kazandı
TFF 1. Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor, Elazığspor'u 2-1 yendi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Koray Gençerler, Deniz Turgut, Cumhur Altay
Ümraniyespor: Burak Öğür, Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Erol Yükseker (Dk. 65 Mücahit Albayrak), Timur Temeltaş, İbrahim Akdağ, Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Abdullah Halman), Samet Asatekin (Dk. 85 Bulut Kaya), Otoo, Steve Beleck
Elazğspor: Serdar Kulbilge, Mehmet Yiğit, Murat Kalkan, Onur Güney, Adem Alkaşi, Cajic, Çağrı Ortakaya, Traore (Dk. 73 Diarra), Timur Bayram Özgöz (Dk. 69 Berk Yıldız), Tom, Kehinde
Goller: Dk. 35 Cajic (Elazığspor), Dk. 65 Steve Beleck, Dk. 87 Mehmet Yiğit (Kendi kalesine) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Traore, Dk. 10 Onur Güney, Dk. 21 Tom, Dk. 82 Mehmet Yiğit (Elazığspor), Dk. 20 İbrahim Akdağ, Dk. 43 Otoo (Ümraniyespor)
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:25
- Fenerbahçe'ye Robin van Persie müjdesi
Toplam 21
Yorum
Aziz bıakın gidin ADAŞIMA bırak TAMP GİBİ ADAM herşey ondan SORULUR ah kayseri ah
- Barış’ın son hali
Toplam 14
Yorum
vedaku BJK'ta bu tür sertliklerin altından sürekli Q7 çıkıyor, tıpkı bir zamanlar GS'da Melo'nun, FB'de Emre'nin çıktığı gibi.
- ''Hesap verecekler!''
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Kültürsüz, hazımsız, kazanmasını ve kaybetmesini bilmeyen insanlara ne uygularsan uygula, o'nuda BOZAR KIRAR yepyeni bir rezalete çevirir.
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