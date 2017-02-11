Malatya’dan maça davet
Yeni Malatyasporlu teknik heyet, futbolcular, Denizli maçı için video çekerek taraftarları çağırdı.
Yeni Malatyasporlu teknik heyet, futbolcular ve sağlık ekibi bugün Vodafone Arena Stadı'nda oynanacak Denizlispor müsabakası öncesi kulüp tarafından çekilen kısa videoyla taraftarını maça davet etti. Ev sahibi olduğu maçı şehrinden uzakta oynayacak olmasına rağmen taraftar avantajını kullanmak isteyen sarı-kırmızılı takımda, "Haydi Vodafone Arena'ya" denildi.
KAPANIŞ İRFAN BUZ'DAN
Yabancı futbolcuların da Türkçe konuştuğu videoda kapanışı Teknik Direktör İrfan Buz yaptı. Malatyalıları maça davet eden Buz, "Haydi Malatyalılar Vodafone Arena'ya. Sizleri bekliyoruz, sizleri seviyoruz, sizlerle birlikte inşallah 3 puanı alacağız. Güzel günler yakın" dedi.
ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da futbolcular ve teknik heyet geçen yıl Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Özel Harekat Polisi Ömer Güney'in ailesini şehadetinin birinci yıl dönümünde ziyaret etti. Ziyarette duygusal anlar yaşandı.
DEMİR HAZIR...
Adana Demirspor, Büyükşehir Gaziantepspor maçının hazırlıklarını tamamlarken, teknik direktör Engin İpekoğlu, "Taraftarımızın desteğiyle bu maçı kazanacağız" dedi.
GOLLERİM SÜRECEK
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un Hollandalı futbolcusu Kevin Brands, gollerine bu haftaki Sivas maçında da devam edeceğini söyledi. Brands, "Burada çok mutluyum" dedi.
KAPANIŞ İRFAN BUZ'DAN
Yabancı futbolcuların da Türkçe konuştuğu videoda kapanışı Teknik Direktör İrfan Buz yaptı. Malatyalıları maça davet eden Buz, "Haydi Malatyalılar Vodafone Arena'ya. Sizleri bekliyoruz, sizleri seviyoruz, sizlerle birlikte inşallah 3 puanı alacağız. Güzel günler yakın" dedi.
ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da futbolcular ve teknik heyet geçen yıl Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Özel Harekat Polisi Ömer Güney'in ailesini şehadetinin birinci yıl dönümünde ziyaret etti. Ziyarette duygusal anlar yaşandı.
DEMİR HAZIR...
Adana Demirspor, Büyükşehir Gaziantepspor maçının hazırlıklarını tamamlarken, teknik direktör Engin İpekoğlu, "Taraftarımızın desteğiyle bu maçı kazanacağız" dedi.
GOLLERİM SÜRECEK
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un Hollandalı futbolcusu Kevin Brands, gollerine bu haftaki Sivas maçında da devam edeceğini söyledi. Brands, "Burada çok mutluyum" dedi.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
Yorum
bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
- Beşiktaş takım otobüsüne saldırı!
Toplam 1
Yorum
HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
- Fernando Muslera'dan yeni sözleşme açıklaması
Toplam 12
Yorum
Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
Malatya’dan maça davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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