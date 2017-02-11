 Malatya’dan maça davet – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Malatya’dan maça davet

    Malatya’dan maça davet

    Yeni Malatyasporlu teknik heyet, futbolcular, Denizli maçı için video çekerek taraftarları çağırdı.

    Yeni Malatyasporlu teknik heyet, futbolcular ve sağlık ekibi bugün Vodafone Arena Stadı'nda oynanacak Denizlispor müsabakası öncesi kulüp tarafından çekilen kısa videoyla taraftarını maça davet etti. Ev sahibi olduğu maçı şehrinden uzakta oynayacak olmasına rağmen taraftar avantajını kullanmak isteyen sarı-kırmızılı takımda, "Haydi Vodafone Arena'ya" denildi.

    KAPANIŞ İRFAN BUZ'DAN
    Yabancı futbolcuların da Türkçe konuştuğu videoda kapanışı Teknik Direktör İrfan Buz yaptı. Malatyalıları maça davet eden Buz, "Haydi Malatyalılar Vodafone Arena'ya. Sizleri bekliyoruz, sizleri seviyoruz, sizlerle birlikte inşallah 3 puanı alacağız. Güzel günler yakın" dedi.

    ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET
    ekiplerinden Sivasspor'da futbolcular ve teknik heyet geçen yıl Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Özel Harekat Polisi Ömer Güney'in ailesini şehadetinin birinci yıl dönümünde ziyaret etti. Ziyarette duygusal anlar yaşandı.

    DEMİR HAZIR...
    Adana Demirspor, Büyükşehir Gaziantepspor maçının hazırlıklarını tamamlarken, teknik direktör Engin İpekoğlu, "Taraftarımızın desteğiyle bu maçı kazanacağız" dedi.

    GOLLERİM SÜRECEK
    TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un Hollandalı futbolcusu Kevin Brands, gollerine bu haftaki Sivas maçında da devam edeceğini söyledi. Brands, "Burada çok mutluyum" dedi.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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