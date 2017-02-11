Göztepe'de Jahovic'ten gol sözü
TFF 1'inci Ligi'nde pazartesi günü konuk edeceği Balıkesirspor'u yenerek şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Göztepe'nin en büyük kozu Adis Jahovic, gol sözü verdi.
Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Denizlispor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Altınordu'yu boş geçmeyerek üst üste 5 maçta ağları sarsan Makedon futbolcunun teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşlarına Balıkesirspor karşılaşmasında da gol atacağını belirtti. Sarı kırmızılı takım, gol krallığında 12 golle Bolusporlu Poepon ile zirvede yer alan Jahovic'in ağları sarstığı maçlarda bir tek Denizlispor'a mağlup oldu.
Öte yandan Okan Buruk'un Balıkesir maçında hücum hattını Halil, Kobakhidze ve Jahovic üçlüsüyle oluşturması beklenirken, cezalı stoperler Schwechlen ve Gençer'in yokluğunda Emrecan-Lokman ikilise görev vereceği bildirildi. Göztepe'nin rakibi Balıkesirspor'un golcüsü Bekamenga da ligde 11 gol atmayı başardı.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:12
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Toplam 10
Yorum
Beşiktaş bu haber şaka olmalı baktığımızda sanki bu işten en zararlı çıkan beşiktaş olmasına rağmen güldürecek iddia rvp 7 ay yemesi gerekiyordu ?
- Igor Tudor yedekte
Toplam 10
Yorum
Aslan Ayrıca bu sezon sonuna kadar muslera hariç kimseyle sözleşme uzatmayın şampiyon olamazlarsa gideni tutmayın öyle 3-5 milyon vermeyin
- Igor Tudor yedekte
Toplam 10
Yorum
aslan Karabük ten ne maaş alıyorsa iki katını verin adam gelir 500 alıyorsa adama 2 -3 milyon önerip para saçmayın hedefi olan bir kulübe geliyor
Göztepe'de Jahovic'ten gol sözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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