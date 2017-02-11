Eskişehirspor'a Manisa darbesi!
TFF 1. Lig'in 20. haftasında Manisaspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 5-1 yendi.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay
Eskişehirspor: Boffin, Uğur İnceman, Dorukhan Toköz (Dk. 46 Semih Şentürk), Kaan Kanak (Dk. 34 Ofoedu), Akaminko, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Tarık Çamdal, Erkan Zengin, Ramazan Övüç (Dk. 63 Meye), Bruno Mezenga
Manisaspor: İsmail Şahmalı, Umut Gündoğan, Metin Yüksel, Mikic (Dk. 75 Fahri Akyol), Erman Bulucu (Dk. 80 Slavko Peroviç), Dimov, Ufuk Budak, İsmail Haktan Odabaşı, Emre Öztürk, Gökhan Sazdağı (Dk. 68 Billal Sebaihi), Bahattin Köse
Goller: Dk. 38 Ufuk Budak, Dk. 53 ve 74 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 72 Bahattin Köse, Dk. 76 Billal Sebaihi (Manisaspor), Dk. 84 Erkan Zengin (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 50 Gökhan Sazdağı (Manisaspor) Dk. 50 Ramazan Övüç, Dk. 76 Semih Şentürk (Eskişehirspor)
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:33
- Osmanlıspor maçı öncesi bunu yaptı
Toplam 3
Yorum
makber castillo drucia rodeyega mas pererıa sayımmı daha..hepsı kendı ulkesının mıllı takımında...
- Penaltı isyanı
Toplam 34
Yorum
FB Bu şampiyonlukları ve yıldızınızı GS ye sorun rahmetli Süleyman SEBA bunları anlatırken neredeydiniz ? şimdi mi aklınıza geldi ?
- Beşiktaş'ın yediği golde ofsayt!...
Toplam 32
Yorum
UA BJK hakem kararı ile galip gelince BJK Başkanı ve T.D. ''Hakemlerde insan hata yapabilirler '' mağlup olunca hakem bizi yaktı 22 cm ofsayt.
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