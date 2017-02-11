 Eskişehirspor'a Manisa darbesi! – Fotomaç – 11 Şubat 2017 Eskişehirspor'a Manisa darbesi!" /> Eskişehirspor'a Manisa darbesi!" />
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'a Manisa darbesi!

    Eskişehirspor'a Manisa darbesi!

    'in 20. haftasında , deplasmanda 'u 5-1 yendi.

    Stat: Yeni Eskişehir

    Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay

    Eskişehirspor: Boffin, Uğur İnceman, Dorukhan Toköz (Dk. 46 Semih Şentürk), Kaan Kanak (Dk. 34 Ofoedu), Akaminko, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Tarık Çamdal, Erkan Zengin, Ramazan Övüç (Dk. 63 Meye), Bruno Mezenga

    Manisaspor: İsmail Şahmalı, Umut Gündoğan, Metin Yüksel, Mikic (Dk. 75 Fahri Akyol), Erman Bulucu (Dk. 80 Slavko Peroviç), Dimov, Ufuk Budak, İsmail Haktan Odabaşı, Emre Öztürk, Gökhan Sazdağı (Dk. 68 Billal Sebaihi), Bahattin Köse

    Goller: Dk. 38 Ufuk Budak, Dk. 53 ve 74 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 72 Bahattin Köse, Dk. 76 Billal Sebaihi (), Dk. 84 Erkan Zengin ()

    Sarı kartlar: Dk. 49 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 50 Gökhan Sazdağı (Manisaspor) Dk. 50 Ramazan Övüç, Dk. 76 Semih Şentürk (Eskişehirspor)

    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:33
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