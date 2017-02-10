 Göz-Göz’ün zirve aşkı – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Göz-Göz’ün zirve aşkı

    Göz-Göz’ün zirve aşkı

    Averaj farkıyla ikinci sırada yer alan , lider Eskişehir’e mesaj gönderdi. , “O koltuğa tekrar oturacağız ve bir daha da bırakmayacağız. Direkt olarak Süper Lig’e çıkacağız” sözlerini sarf etti.

    Ligin 20. haftasında oynayacağı Balıkesirspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Göztepe, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Lige verilen bir hafta arada da günde çift idman yapan sarı-kırmızılılar, tam kadro idmanlarını gerçekleştiriyor. Teknik direktör Okan Buruk da pazartesi günkü karşılaşma öncesi rakiplerine gözdağı verirken, gelecek adına da umut dolu açıklamalar yaptı. İşte Okan Buruk'un öne çıkan sözleri:

    BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAĞIZ
    "Camiamızın bizden beklediği dinamizmi sahaya yansıtıp, Balıkesir karşısında kazanan taraf olacağız. Fizik ve taktik olarak oldukça iyi durumdayız. Liderlik koltuğuna tekrar oturmak istiyoruz. Bunu başarıp, sezon sonuna kadar da zirveyi bırakmaya niyetimiz olmayacak. Sezon tamamlandığında direkt olarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz."
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:56
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