Eskişehirspor’da tek yol Süper Lig

Kırmızı-siyahların tecrübeli oyuncusu, 4 maçlık yenilmezlik serisini sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini kaydedip, "Tüm takım özveriyle çalışıyoruz. Süper Lig hedefine ulaşmaktan başka bir düşüncemiz yok. Bunu da oynadığımız futbol ve aldığımız sonuçlarla gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.



SİVAS'A DURMAK YOK

Zirve mücadelesi veren takımlardan Sivasspor, ligin 20. haftasında oynanacak Samsunspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalışan kırmızıbeyazlıların dünkü idmanına izinli John Boye katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Kelhar ise takımdan ayrı çalıştı.



BANDIRMA'DAN ÇAĞRI

Ligde kalma mücadelesi veren takımlardan Bandırma'dan çağrı var. Teknik direktör Feyyaz Uçar, tüm camiadan destek istedi ve şu sözleri sarfetti: "Bu yıl eleştiri zamanı değil. Bandırmaspor'un lige tutunmasına yardımcı olun. Taraftarlarımıza da büyük iş düşüyor. Bizi maçlarda yalnız bırakmasınlar."



LİDERE GÖZDAĞI

Manisa'nın hocası Sait Karafırtınalar, bu hafta konuk olacakları lider Eskişehir'e gözdağı verdi: "Rakibin zaaflarını çalıştık. İlk yarıyı gol yemeden bitirirsek, ikinci devre kazanacak hamleleri yapabiliriz."



HEDEF 4'TE 4

Süper Lig hesapları yapan Giresunspor galibiyet serisini 4'e çıkarmayı hedefliyor. Teknik direktör Yücel İldiz, sahalarında konuk edecekleri Şanlıurfa'yı da yeneceklerini iddia ediyor.



BOLU'DAN ZAFER SÖZÜ

Boluspor'un gol makinesi Poepon'dan 3 zafer sözü... Taraftarlarına 5 haftadır galibiyet sevinci yaşatamadıkları için üzgün olduklarını belirten Hollandalı futbolcu, "Mersin karşısında talihsizliğimize son vereceğimize inanıyorum. İyi çalışıyoruz ve bu maçta karşılığını alacağız" dedi.



SAMSUN İLK PEŞİNDE

Düşme potasından kurtulmanın planlarını yapan Samsunspor'da hedef; üst üste ikinci galibiyet... Geçtiğimiz haftayı Malatya zaferiyle kapatan Karadeniz ekibi, pazar günü konuk olacağı Sivasspor'u da yenip, bu sezon ilk kez üst üste ikinci galibiyeti almanın hesaplarını yapıyor.