 Eskişehirspor’da tek yol Süper Lig – Fotomaç – 10 Şubat 2017 Eskişehirspor’da tek yol Süper Lig" /> Eskişehirspor’da tek yol Süper Lig" />
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    10 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’da tek yol Süper Lig

    Eskişehirspor’da tek yol Süper Lig

    lideri 'da kaptan iddialı açıklamalar yaptı.

    Kırmızı-siyahların tecrübeli oyuncusu, 4 maçlık yenilmezlik serisini sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini kaydedip, "Tüm takım özveriyle çalışıyoruz. Süper Lig hedefine ulaşmaktan başka bir düşüncemiz yok. Bunu da oynadığımız futbol ve aldığımız sonuçlarla gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

    SİVAS'A DURMAK YOK
    Zirve mücadelesi veren takımlardan Sivasspor, ligin 20. haftasında oynanacak Samsunspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalışan kırmızıbeyazlıların dünkü idmanına izinli John Boye katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Kelhar ise takımdan ayrı çalıştı.

    BANDIRMA'DAN ÇAĞRI
    Ligde kalma mücadelesi veren takımlardan Bandırma'dan çağrı var. Teknik direktör Feyyaz Uçar, tüm camiadan destek istedi ve şu sözleri sarfetti: "Bu yıl eleştiri zamanı değil. Bandırmaspor'un lige tutunmasına yardımcı olun. Taraftarlarımıza da büyük iş düşüyor. Bizi maçlarda yalnız bırakmasınlar."

    LİDERE GÖZDAĞI
    Manisa'nın hocası Sait Karafırtınalar, bu hafta konuk olacakları lider Eskişehir'e gözdağı verdi: "Rakibin zaaflarını çalıştık. İlk yarıyı gol yemeden bitirirsek, ikinci devre kazanacak hamleleri yapabiliriz."

    HEDEF 4'TE 4
    Süper Lig hesapları yapan Giresunspor galibiyet serisini 4'e çıkarmayı hedefliyor. Teknik direktör Yücel İldiz, sahalarında konuk edecekleri Şanlıurfa'yı da yeneceklerini iddia ediyor.

    BOLU'DAN ZAFER SÖZÜ
    Boluspor'un gol makinesi Poepon'dan 3 zafer sözü... Taraftarlarına 5 haftadır galibiyet sevinci yaşatamadıkları için üzgün olduklarını belirten Hollandalı futbolcu, "Mersin karşısında talihsizliğimize son vereceğimize inanıyorum. İyi çalışıyoruz ve bu maçta karşılığını alacağız" dedi.

    SAMSUN İLK PEŞİNDE
    Düşme potasından kurtulmanın planlarını yapan Samsunspor'da hedef; üst üste ikinci galibiyet... Geçtiğimiz haftayı Malatya zaferiyle kapatan Karadeniz ekibi, pazar günü konuk olacağı Sivasspor'u da yenip, bu sezon ilk kez üst üste ikinci galibiyeti almanın hesaplarını yapıyor.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:58
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