 Hedef yarı final – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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HEPSİ
    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Hedef yarı final

    Hedef yarı final

    Kupada çeyrek finalde favorilerden A.Konya’yla eşleşen Sivas’ta , “Bizim de iddiamız belli” dedi.

    'in favorilerinden , Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finaldeki tek alt lig takımı. Kupanın favorilerinden A.Konya'yla eşleşen kırmızı- beyazlılar'da Teknik Direktör , iddiasını ortaya koydu. Bakkal, "Bizim de kupadaki iddiamız belli. Bizim için iyi bir maç atmosferi oluyor. Konyaspor, çok iyi futbol oynayan bir takım. Biz de ligimizin iyi takımlarından, şampiyonluğa oynayan bir ekibiz. İyi bir maç olacak. Turu atlamak istiyoruz" diye konuştu. Tecrübeli teknik adam ayrıca Son 16 maçında İstanbul deplasmanında Tuzlaspor karşısında aldıkları 4-1'lik zaferin takıma büyük moral verdiğini ekledi.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:17
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