 Zirveyi bırakmayız – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Zirveyi bırakmayız

    Zirveyi bırakmayız

    Eskişehir’in genç hocası, kalan haftalar öncesi rakiplerine mesaj yolladı: Sezon sonuna kadar liderliği kaptırmayacağız ve Süper Lig’e çıkacağız

    TFF 1. Lig lideri Eskişehirspor gelecek haftalar öncesi rakiplerine gözdağı verdi. Kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Alpay Özalan, kalan 15 maçı en az kayıpla atlatmak istediklerini belirtip, "Ligin ikinci yarısıyla birlikte devraldığımız liderliği sezon sonuna kadar rakiplerimize kaptırmaya niyetimiz yok. Önümüzdeki uzun bir süreç var ama işi sıkı tutmalıyız" dedi. Şampiyonluktan başka bir düşüncelerinin olmadığını da kaydeden Özalan, sözlerini şöyle tamamladı:

    ESKiŞEHiR TEK YÜREK
    "DİREKT olarak Süper Lig'e adımızı yazdıracağız. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Herkes üstüne düşeni en iyi şekilde yerine getiriyor. Bu kadroya sonuna kadar güveniyorum. Zaten taraftarından yönetime, futbolcusundan teknik heyetine kadar herkes tek yürek olmuş durumda. Tek hedefimiz de Eskişehirspor'u hak ettiği yer olan Süper Lig'e taşımak. "
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:07
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