Zirveyi bırakmayız
Eskişehir’in genç hocası, kalan haftalar öncesi rakiplerine mesaj yolladı: Sezon sonuna kadar liderliği kaptırmayacağız ve Süper Lig’e çıkacağız
TFF 1. Lig lideri Eskişehirspor gelecek haftalar öncesi rakiplerine gözdağı verdi. Kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Alpay Özalan, kalan 15 maçı en az kayıpla atlatmak istediklerini belirtip, "Ligin ikinci yarısıyla birlikte devraldığımız liderliği sezon sonuna kadar rakiplerimize kaptırmaya niyetimiz yok. Önümüzdeki uzun bir süreç var ama işi sıkı tutmalıyız" dedi. Şampiyonluktan başka bir düşüncelerinin olmadığını da kaydeden Özalan, sözlerini şöyle tamamladı:
ESKiŞEHiR TEK YÜREK
"DİREKT olarak Süper Lig'e adımızı yazdıracağız. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Herkes üstüne düşeni en iyi şekilde yerine getiriyor. Bu kadroya sonuna kadar güveniyorum. Zaten taraftarından yönetime, futbolcusundan teknik heyetine kadar herkes tek yürek olmuş durumda. Tek hedefimiz de Eskişehirspor'u hak ettiği yer olan Süper Lig'e taşımak. "
ESKiŞEHiR TEK YÜREK
"DİREKT olarak Süper Lig'e adımızı yazdıracağız. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Herkes üstüne düşeni en iyi şekilde yerine getiriyor. Bu kadroya sonuna kadar güveniyorum. Zaten taraftarından yönetime, futbolcusundan teknik heyetine kadar herkes tek yürek olmuş durumda. Tek hedefimiz de Eskişehirspor'u hak ettiği yer olan Süper Lig'e taşımak. "
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
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