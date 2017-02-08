Göz Göz’e yasal doping!
ZİRVE takipçisi Göztepe'de başkan Mehmet Sepil, kesenin ağzını açtı. Süper Lig hedefine ulaşmaları halinde sarı-kırmızılı futbolcular büyük primi kapacak. Oynadıkları süreye göre de değerlendirilecek olan Ege ekibinin futbolcuları, mutlu sona ulaşmaları durumunda 50 bin ile 100 bin TL arasında değişen ücretler alacak. Başkan Sepil, tavan prim müjdesini oyunculara iletirken, takımın ilk 6 dışında kalması halinde ise teknik heyet ve futbolcular prim alamayacak. Bu arada Göz Göz, ligin 20. haftasında Balıkesirspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına eksiksiz devam ediyor.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
Göz Göz’e yasal doping! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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