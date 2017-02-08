 Göz Göz’e yasal doping! – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    Göz Göz’e yasal doping!

    Göz Göz’e yasal doping!
    ZİRVE takipçisi Göztepe'de başkan , kesenin ağzını açtı. Süper Lig hedefine ulaşmaları halinde sarı-kırmızılı futbolcular büyük primi kapacak. Oynadıkları süreye göre de değerlendirilecek olan Ege ekibinin futbolcuları, mutlu sona ulaşmaları durumunda 50 bin ile 100 bin TL arasında değişen ücretler alacak. Başkan Sepil, tavan prim müjdesini oyunculara iletirken, takımın ilk 6 dışında kalması halinde ise teknik heyet ve futbolcular prim alamayacak. Bu arada Göz Göz, ligin 20. haftasında Balıkesirspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına eksiksiz devam ediyor.
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:08
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