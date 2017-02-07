 Reis’in Süper Lig hasreti dinmiyor – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    Reis’in hasreti dinmiyor

    Reis’in Süper Lig hasreti dinmiyor

    Büyükşehir G.Antep'in tecrübeli orta sahası , 'de oynadığı takımların çıkmasına katkı vermesine rağmen kariyerinde henüz heyecanı yaşayamadı.

    Geçen 3 sezonda Balıkesir, Osman ve Karabük'le bileti alan 32 yaşındaki Reis, "İnşallah Büyükşehir G.Antep'te şampiyonluk yaşarım ve Süper Lig'de de oynarım" dileğinde bulundu.

    TARZAN, ES-ES'İ GÖZÜNE KESTİRDİ
    'de cumartesi günü lider Eskişehirspor'a konuk olacak Manisaspor, eksiksiz güçlü rakibine hazırlanıyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, ligde son 10 maçta Şanlıurfa deplasmanı hariç yenilmediklerini hatırlatarak, "Eskişehir'den puan ya da puanlarla ayrılacağımıza eminim. Bir an önce tehlike bölgesinden uzaklaşıp yüksek sıralarda yer bulmanın hesabını yapıyoruz" diye konuştu.

    SAMSUN VE ANTEP 3 BÜYÜKLER'İ GEÇTİ
    TFF 1. Lig'de 17'inci Samsunspor ve 12'inci sıradaki BŞ Gaziantep devre arası transfer döneminde, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın toplamından daha fazla transfer yaptı. Beşiktaş 4, G.Saray 2, F.Bahçe 1 transferle toplamda 7 transfer gerçekleştirirken, Samsunspor ve BŞ G.Antep 13'er futbolcuyu kadrosuna kattı.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:35
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