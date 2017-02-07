Reis’in Süper Lig hasreti dinmiyor
Büyükşehir G.Antep'in tecrübeli orta sahası Muhammet Reis, TFF 1. Lig'de oynadığı takımların çıkmasına katkı vermesine rağmen kariyerinde henüz Süper Lig heyecanı yaşayamadı.
TARZAN, ES-ES'İ GÖZÜNE KESTİRDİ
TFF 1. Lig'de cumartesi günü lider Eskişehirspor'a konuk olacak Manisaspor, eksiksiz güçlü rakibine hazırlanıyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, ligde son 10 maçta Şanlıurfa deplasmanı hariç yenilmediklerini hatırlatarak, "Eskişehir'den puan ya da puanlarla ayrılacağımıza eminim. Bir an önce tehlike bölgesinden uzaklaşıp yüksek sıralarda yer bulmanın hesabını yapıyoruz" diye konuştu.
SAMSUN VE ANTEP 3 BÜYÜKLER'İ GEÇTİ
TFF 1. Lig'de 17'inci Samsunspor ve 12'inci sıradaki BŞ Gaziantep devre arası transfer döneminde, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın toplamından daha fazla transfer yaptı. Beşiktaş 4, G.Saray 2, F.Bahçe 1 transferle toplamda 7 transfer gerçekleştirirken, Samsunspor ve BŞ G.Antep 13'er futbolcuyu kadrosuna kattı.
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 23:35
- Volkan Demirel: "Güzel statları var ama..."
Toplam 57
Yorum
takyanoz Bırakın tantanayı, bende Beşiktaş'lıyım, Volkanı da Fener'ide sevmem ama şu açıklamada yanlış göremiyorum.
- Tosic'in karısından Van Persie'ye küfür
Toplam 38
Yorum
Normal Bacak kırması değil, sadece adalet istiyoruz. Hakemler bunu sağlayamıyorsa bıraksınlar bu işi.
- Pascal Nouma’dan Van Persie'ye gönderme
Toplam 2
Yorum
gereksiz bir açıklama olmuş çünkü maalesef rakip bunu anlayacak kapasitede değil. bir tane fbli bile çıkıp bjk haklı demedi. yanlışı savunmaktan zevk alıyorlar çünkü
Reis’in Süper Lig hasreti dinmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.