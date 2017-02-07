 Malatya Vodafone Arena’da – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    Malatya ’da

    Malatya Vodafone Arena’da

    TFF, Yeni Malatya’nın zemini bozulan stadını 10 Nisan’a kadar kapattı. Cumartesi günkü Denizli karşılaşması, ’da oynanacak.

    Yeni yapılan stadı nisan ayının ortalarında bitecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, maçlarını oynadığı İnönü Stadı'nın zemininin bozukluğu nedeniyle bakıma alınıp, TFF tarafından 10 Nisan'a kadar kapatılmasıyla bu hafta İstanbul'a taşınacak. Malatya, daha önceden Beşiktaş yönetimiyle Vodafone Arena'da tek maçlığına oynamak için anlaşma yapmıştı. TFF dün bu anlaşmayı resmiyete döktü ve programda cumartesi günkü Yeni Malatya-Denizli maçının 13.00'te 'da oynanacağını gösterdi. Yönetim de İstanbul'un çeşitli semtlerine maça davet afişleri astırmaya başladı. TFF ayrıca sonraki iç saha maçı Altınordu karşılaşması için de sarı-siyahlılar'dan yeni stat bildirmesini istedi.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:32
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