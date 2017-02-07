 İzmir’de namağlup – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    İzmir’de namağlup

    İzmir’de namağlup

    Averajla ikinci sırada yer alan sarı-kırmızılılar, İzmir’de ağırlayacağı Bal-Kes’e 11 maçtır kaybetmiyor. Teknik Direktör Okan Buruk, “Süper Lig’e yükselme mücadelesinde kayıp yaşamak istemiyoruz” dedi.

    Ziraat Türkiye Kupası ve TFF 1. Lig'de 5 maçlık galibiyet hasretini Altınordu karşısında dindiren , hafta sonu evinde oynayacağı Balıkesirspor karşılaşmasında da kayıp istemiyor. Ayrıca Sarı-kırmızılılar'ın, Bal-Kes'e karşı evindeki üstünlüğe de cabası. İzmir ekibi en son 1992-93'te eski adıyla 2'nci Lig'de kırmızı-beyazlılar'a 1-0 mağlup olurken, daha sonra evindeki 11 maçta da kaybetmedi. Balkes'i 4 kez yenen Göz-Göz, 7 maçtan beraberlikle ayrıldı.

    TEK PROBLEM DEFANSIN GÖBEĞİ
    Teknik Direktör Okan Buruk, Balıkesir'i taraftarın desteği ile yenerek Süper Lig potasından çıkmayacakları iddiasında bulundu. Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten başarılı çalıştırıcı, "Süper Lig'e yükselme mücadelesinde kayıp yaşamak istemiyoruz. Balıkesir son haftalarda istediği sonuçları alamasa da çok güçlü bir rakip. Dikkatli olacağız" dedi. Öte yandan Göztepe'de zorlu maç öncesi en büyük sıkıntı savunmanın göbeğinde yaşanacak. Altınordu maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen stoperler Schwechlen ve Gençer Cansev forma giyemeyecek.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:29
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