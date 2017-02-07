İzmir’de namağlup
Averajla ikinci sırada yer alan sarı-kırmızılılar, İzmir’de ağırlayacağı Bal-Kes’e 11 maçtır kaybetmiyor. Teknik Direktör Okan Buruk, “Süper Lig’e yükselme mücadelesinde kayıp yaşamak istemiyoruz” dedi.
TEK PROBLEM DEFANSIN GÖBEĞİ
Teknik Direktör Okan Buruk, Balıkesir'i taraftarın desteği ile yenerek Süper Lig potasından çıkmayacakları iddiasında bulundu. Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten başarılı çalıştırıcı, "Süper Lig'e yükselme mücadelesinde kayıp yaşamak istemiyoruz. Balıkesir son haftalarda istediği sonuçları alamasa da çok güçlü bir rakip. Dikkatli olacağız" dedi. Öte yandan Göztepe'de zorlu maç öncesi en büyük sıkıntı savunmanın göbeğinde yaşanacak. Altınordu maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen stoperler Schwechlen ve Gençer Cansev forma giyemeyecek.
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 23:29
- Volkan Demirel: "Güzel statları var ama..."
Toplam 57
Yorum
takyanoz Bırakın tantanayı, bende Beşiktaş'lıyım, Volkanı da Fener'ide sevmem ama şu açıklamada yanlış göremiyorum.
- Tosic'in karısından Van Persie'ye küfür
Toplam 38
Yorum
Normal Bacak kırması değil, sadece adalet istiyoruz. Hakemler bunu sağlayamıyorsa bıraksınlar bu işi.
- Pascal Nouma’dan Van Persie'ye gönderme
Toplam 2
Yorum
gereksiz bir açıklama olmuş çünkü maalesef rakip bunu anlayacak kapasitede değil. bir tane fbli bile çıkıp bjk haklı demedi. yanlışı savunmaktan zevk alıyorlar çünkü
İzmir’de namağlup haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.