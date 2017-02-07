 Bekamenga’dan silindirli gözdağı – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    ’dan silindirli gözdağı

    Bekamenga’dan silindirli gözdağı
    İzmir'de Göztepe'yi 25 yıldır yenemeyen Balıkesir'de suskun golcü Bekamenga, sarı- kırmızılılar'a gözdağı verdi. Son 9 maçta 1 gol atan 30 yaşındaki Kamerunlu, tesislerdeki silindir aracının üstüne binip, üzerindeki 'Önümde durma' yazısını göstererek Göztepe'ye meydan okudu. , 12 gol atan Göztepeli Jahovic ve Bolusporlu Poepon'un ardından 11 golle ikinci sırada.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:30
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