Videolu analiz
Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar zorlu Eskişehirspor maçı öncesi takıma video izletip yapılan hataları tek tek gösteriyor.
TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıda oynadığı 3 maçı 5 puanla geçerek düşme hattından kurtulma yarışında umutlanan Manisaspor, lider Eskişehirspor'la 11 Şubat'ta oynayacağı deplasman maçına hazırlanıyor. Teknik patron Sait Karafırtınalar, "Bu maçı üç puanla kapatırsak Manisaspor'un gerçek çıkışını başlatırız" dedi. Karafırtınalar, oyuncularına sürekli video izletip hatalarını gösteriyor.
UFUK BUDAK KADROYA
Karafırtınalar'ın, Eskişehir önünde Kayserispor'dan alınan sol kanat Ufuk Budak'ı as kadroda değerlendireceği öğrenildi. Ülkelerinden dönen Mikic ve Perovic de idmanlara katılmaya başladı.
UFUK BUDAK KADROYA
Karafırtınalar'ın, Eskişehir önünde Kayserispor'dan alınan sol kanat Ufuk Budak'ı as kadroda değerlendireceği öğrenildi. Ülkelerinden dönen Mikic ve Perovic de idmanlara katılmaya başladı.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
Videolu analiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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