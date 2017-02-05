 Videolu analiz – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Videolu analiz

    Videolu analiz

    Teknik Direktörü zorlu maçı öncesi takıma video izletip yapılan hataları tek tek gösteriyor.

    TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıda oynadığı 3 maçı 5 puanla geçerek düşme hattından kurtulma yarışında umutlanan Manisaspor, lider Eskişehirspor'la 11 Şubat'ta oynayacağı deplasman maçına hazırlanıyor. Teknik patron Sait Karafırtınalar, "Bu maçı üç puanla kapatırsak 'un gerçek çıkışını başlatırız" dedi. Karafırtınalar, oyuncularına sürekli video izletip hatalarını gösteriyor.

    UFUK BUDAK KADROYA
    Karafırtınalar'ın, Eskişehir önünde Kayserispor'dan alınan sol kanat Ufuk Budak'ı as kadroda değerlendireceği öğrenildi. Ülkelerinden dönen Mikic ve Perovic de idmanlara katılmaya başladı.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:23
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