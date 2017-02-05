 Taraftar desteği şart – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Taraftar desteği şart

    Taraftar desteği şart
    ekiplerinden 'un takım kaptanı , Gaziantep'te futbola küskünlük olduğunu belirterek, taraftarın desteğiyle kentteki 2 kulübün de daha iyi yerlere gelebileceğini söyledi.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:28
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