Taraftar desteği şart
TFF 1. Lig ekiplerinden BB. Gaziantepspor'un takım kaptanı Erdal Güneş, Gaziantep'te futbola küskünlük olduğunu belirterek, taraftarın desteğiyle kentteki 2 kulübün de daha iyi yerlere gelebileceğini söyledi.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
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