Tandoğan: Denizlispor iyi yere gelecek
Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, "Puan sıralamasında altımızda olan rakiplerimiz kazanıyor, üst sıralarda bulunan rakipler maç kaybediyor. Kazanılacak 1-2 maç bizim hedef belirlememize sebep olacak." diye konuştu. Tandoğan 20. haftada oynayacakları Yeni Malatya maçının büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu maçı üç puanla kapatırsak büyük kazanç olacaktır" dedi.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
Tandoğan: Denizlispor iyi yere gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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