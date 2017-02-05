 Tandoğan: Denizlispor iyi yere gelecek – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Tandoğan: iyi yere gelecek

    Tandoğan: Denizlispor iyi yere gelecek
    Teknik Direktörü , "Puan sıralamasında altımızda olan rakiplerimiz kazanıyor, üst sıralarda bulunan rakipler maç kaybediyor. Kazanılacak 1-2 maç bizim hedef belirlememize sebep olacak." diye konuştu. Tandoğan 20. haftada oynayacakları Yeni Malatya maçının büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu maçı üç puanla kapatırsak büyük kazanç olacaktır" dedi.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:24
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